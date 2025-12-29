Guaraqueçaba recebe R$ 4,3 milhões da Itaipu Binacional para turismo e sustentabilidade

Enio Verri e Carlos Carboni estarão na cidade na manhã desta segunda-feira (29) para confirmar investimentos do programa “Itaipu Mais que Energia”

Foto: Prefeitura de Guaraqueçaba / arquivo

Guaraqueçaba recebe oficialmente nesta segunda-feira (29) investimentos de R$ 4.368.300,60 da Itaipu Binacional. O evento está marcado para as 10h30, na sede da Força Sindical (Avenida Dr. Agrícola Fonseca) e contará com a presença do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, e do diretor de Coordenação da usina, Carlos Carboni.

Os recursos são do programa “Itaipu Mais que Energia” e se destinam à Prefeitura e à comunidade em projetos de infraestrutura turística, segurança alimentar, agroindústria, agricultura familiar e fortalecimento da pesca nas associações das comunidades marítimas do município.

“Além das entregas buscamos o desenvolvimento territorial e energético, procuramos apoiar fortemente a melhoria das condições ambientais e sociais existentes no território. Serão contempladas o município e as comunidades das ilhas, algo que visa o fortalecimento das entidades do território pela Itaipu Binacional”, destacou a assessoria da Itaipu Binacional.

O programa Itaipu Mais que Energia abriga as ações da empresa que não estão diretamente ligadas à produção de energia hidrelétrica, mas que são essenciais para essa atividade, pois, para que a usina gere eletricidade no longo prazo, é essencial ter água de qualidade e em abundância.

O foco em iniciativas socioambientais têm como objetivo proteger o ecossistema e dar qualidade de vida às comunidades, garantindo não apenas o futuro da geração hidrelétrica, mas das demais atividades econômicas e sociais do território, que hoje abrange 399 municípios do Paraná e 35 do sul do estado do Mato Grosso do Sul.