Carol Dartora lança Plano Nacional de Educação Antirracista no Litoral

Lançamento do Caderno do PNE Antirracista terá homenagem às professoras Edicélia de Souza e Juliana Kerexu

A deputada federal Carol Dartora (PT-PR) lança, nesta sexta-feira (31), o Caderno do Plano Nacional de Educação Antirracista (PNE Antirracista), às 19h, no Campus de Paranaguá da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Participam dessa ação os Núcleos de Ensino para Relações Étnicos Raciais da UFPR Litoral, do IFPR Paranaguá, da Unespar Paranaguá e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Paranaguá.

Durante o evento, será realizada também uma homenagem às professoras Edicélia de Souza, responsável pelos projetos antirracistas de Pontal do Paraná, e Juliana Kerexu, que também é cacique de aldeia Tekoá Takuaty, na Ilha da Cotinga

“É a primeira vez que um evento, com tamanho caráter de organização social, política e acadêmica, voltado à educação antirracista será realizado no Litoral do estado, região historicamente marcada pela chegada de pessoas escravizadas. Por isso, esse momento tem um significado profundo. Vamos dialogar sobre propostas que orientem toda a comunidade escolar na construção de uma educação mais respeitosa, digna e livre de racismo. Assim, poderemos transformar as escolas em espaços mais acolhedores e humanos para todos”, afirmou Dartora.

O Caderno PNE Antirracista é resultado da escuta ativa de mais de 400 propostas elaboradas pela sociedade civil e enviadas durante a janela de emendas ao Plano Nacional de Educação (PNE). “Esse material é uma construção coletiva de quem vive e resiste nos territórios”, destacou a parlamentar, que também é professora.

Entre os principais eixos do documento estão: a formação docente antirracista, o fortalecimento da educação quilombola, indígena e do campo, a aplicação efetiva das Leis 10.639/03 e 11.645/08, e o combate ao apagamento da diversidade nos espaços escolares.

“Sem educação antirracista, não existe educação de qualidade. Precisamos garantir políticas públicas que afirmem as identidades negras, indígenas e quilombolas e que enfrentem o racismo de forma concreta”, reforçou a deputada.

O lançamento do Caderno PNE Antirracista é a última atividade do projeto Carol Tá na Área no Litoral iniciado na semana passada. A próxima região a receber o projeto é a de Maringá, programada para inicio de dezembro.

O projeto Carol Tá na Área tem o objetivo aproximar o mandato da população e apresentar os resultados da atuação parlamentar nos encontros. Desde o início da legislatura, a deputada já destinou recursos e apresentou projetos que beneficiam escolas públicas, universidades, hospitais, juventude, esporte, agricultores familiares, mulheres negras e comunidades indígenas e quilombolas.

Além das entregas, Carol também acolhe novos pleitos e promove escuta ativa junto à população.

📅 31 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 19h

📍 UNESPAR – Campus Paranaguá

Rua Comendador Corrêa Júnior, 117 – Centro, Paranaguá (PR)