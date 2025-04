1º Trote Solidário na Unespar Paranaguá arrecada 1,3t de alimentos para instituições

Foto: Unespar/Divulgação

O campus de Paranaguá da Unespar doou cerca de 1,3 toneladas de alimentos não perecíveis ao Asilo São Vicente de Paulo e à Organização Não Governamental (ONG) Filhos da Gaviões.

Os suprimentos foram arrecadados durante o 1º Trote Solidário Universitário que aconteceu em parceria entre a Universidade Estadual do Paraná e o Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar). A Isulpar arrecadou e doou mais de 300 caixas de bombom.

A turma que mais arrecadasse alimentos ganharia uma sessão de cinema, patrocinada pela Rádio Ilha do Mel. O 1º ano de Ciências Contábeis foi a campeã, angariando aproximadamente 10,6 mil kg de donativos. O segundo lugar ficou para o 3º ano do mesmo curso, que arrecadou cerca de 4,6 mil kg de alimentos. Desta forma o curso de Ciências Contábeis foi o que mais angariou suprimentos, somando cerca de 16,1 mil kg de alimentos. As doações aconteceram nos dias 16 e 17 deste mês

A Iniciativa da Unespar e da Isulpar buscou ressignificar o termo ‘trote’, por meio da solidariedade. Para a chefe da Divisão de Assuntos Estudantis (Divas) do campus, Kety C. de March, “do outro lado dessa corrente de boas ações estão pessoas em vulnerabilidade social que se beneficiam das doações que, sem dúvida, não substituem a necessidade de políticas públicas de equidade social, mas amenizam dificuldades alimentares momentâneas”, destaca.

Kety March ainda reforça que essas iniciativas que envolvem os estudantes em ações filantrópicas “podem ampliar sua concepção de pertencimento à sociedade que paga impostos para que eles possam ter acesso ao ensino superior público e de qualidade. A ação solidária é um pequeno passo de devolução desse investimento de recursos. Além disso, atuar conjuntamente em prol de ações como essa fortalece o sentimento de pertencimento à comunidade universitária e evidencia a esses estudantes a força da coletividade estudantil”, considera.

O diretor do campus, Moacir Dalla Palma, enxerga o Trote Solidário como uma “ação importante para conscientização da comunidade acadêmica sobre responsabilidade social”, conforme afirmou. “Estamos felizes com o resultado, pois tivemos uma participação expressiva não só dos acadêmicos, mas de toda a comunidade de Paranaguá”.

Gráfico das doações