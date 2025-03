Integrantes da Universidade da Terceira Idade conhecem projeto para idosos de Paranaguá

Fotos: Secom / PMP

Na manhã de segunda-feira (24), integrantes do Projeto “Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati), da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Campus de Paranaguá, realizaram uma visita ao prefeito Adriano Ramos e à vice-prefeita Fabiana Parro.

O encontro teve como objetivo apresentar demandas do grupo, que hoje conta com 223 participantes, um crescimento considerável desde sua fundação, em 1999, com 30 pessoas.

Durante a reunião, o prefeito Adriano Ramos destacou o Centro Dia, um projeto que visa criar um centro de convivência para idosos. “Esse projeto está em nosso coração e estamos trabalhando para sua execução, buscando parceiros. O objetivo é criar um local onde os idosos possam se encontrar, participar de cursos e aproveitar atividades recreativas. Esse grupo da Unati, que tanto contribui para a sociedade, merece um espaço para se socializar e continuar a se envolver com a comunidade”, afirmou o prefeito.

A vice-prefeita Fabiana Parro também se mostrou comprometida com a iniciativa e destacou a importância de investir na convivência dos idosos. “Com o envelhecimento da nossa população, mais e mais idosos buscam centros de convivência. Precisamos garantir que tenham um local adequado para aprender, compartilhar e interagir. Estamos trabalhando para tirar esse projeto do papel e oferecê-lo à nossa população”, ressaltou Fabiana.

A coordenadora Jandira Gonzaga se emocionou com o apoio da administração municipal e comentou sobre a importância histórica do encontro. “É a primeira vez que temos essa abertura e estamos aqui para demonstrar nossa confiança na gestão. O projeto é um sonho antigo que finalmente está sendo valorizado. Estamos muito felizes por ver que agora temos uma promessa de futuro para os nossos 60+, que nunca haviam tido acesso direto ao gabinete do prefeito”, concluiu Jandira.

De acordo com a prefeitura, “a visita reforçou o compromisso da gestão municipal em promover o bem-estar dos idosos, atendendo uma demanda de muitos anos e mostrando que o projeto pode, finalmente, se tornar realidade”.