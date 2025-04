Prefeitura de Paranaguá cede Casa Dacheux para projeto tecnológico da Unespar

Prefeito Adriano ramos assinou termo de cessão | Fotos: Prefeitura de Paranaguá

Na tarde da última terça-feira (15), aconteceu a solenidade da assinatura do Termo de Cessão de Uso do Espaço Casa Dacheux à Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Paranaguá, para a implantação de um Hub de Inovação.

O prefeito Adriano Ramos, a primeira dama Patrícia Bamvakiades Ramos e os secretários de Cultura e Patrimônio (Secultur), Ivan Lapolli Filho, e de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária (Sedehab), Leonice Lara Lacerda, acompanharam a solenidade. O evento contou também com a presença da reitora da Unespar, professora Salete Machado Sirino, o coordenador da Unespar professor e doutor Sebastião Cavalcanti Neto, o vereador Welington Frandji, representando a Câmara municipal de Vereadores, secretários municipais e demais autoridades.

Para o prefeito Adriano Ramos, essa cessão do espaço é uma oportunidade para ampliar o acesso à tecnologia. “Vivemos um momento muito especial nesse espaço de cultura e fazer essa cessão nos enche de orgulho. Esperamos que a tecnologia possa chegar a todos”, reforça. “Paranaguá é uma cidade maravilhosa e mãe do estado do Paraná. É um estado de futuro e eu acredito muito nisso”, afirma Adriano Ramos.

O espaço que agora está cedido para a universidade terá a implantação de um hub de inovação, com ambientes físicos ou on-line, com conexão e desenvolvimento de soluções. O hub colabora com o networking (rede de contatos profissionais), mentores e fornecedores e propõe soluções inovadoras para gerar novos negócios. Será utilizado pela comunidade estudantil e será gratuito.

O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Paranaguá, Ivan Lapolli Filho, falou sobre a instalação do novo espaço tecnológico. “A instalação do hub tecnológico será de suma importância para a Unespar e estudantes. O ganho para a cidade é imenso. Hoje, nós sabemos que os valores são intangíveis e quem vai ganhar com isso é o jovem parnanguara, que vai ter acesso e desenvolver produtos, que no futuro ajudarão a cidade a fomentar a cultura, a educação, a tecnologia e ações sociais”, destaca o secretário.

A secretária da Sedehab, Leonice Lacerda, destacou a parceria firmada com a Unespar. “A partir de agora, esse será um espaço de troca de ideias, geração de novos negócios e muitas oportunidades para a população de Paranaguá. A área tecnológica está em constante crescimento, vai gerar novos negócios, novas oportunidades e muito aprendizado. A palavra é aprendizado e, por consequência, oportunidade. Estou muito feliz e animada, tenho certeza que vamos colher bons frutos com essa parceria”, comemora a secretária.

Segundo o coordenador geral da Agência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Paraná, professor Sebastião Cavalcante Neto, implementação do hub é uma conquista. “Temos uma discussão sobre a inovação em Paranaguá. Iniciamos com um grupo discutindo o Sistema Regional de Inovação do Litoral (RSI Litoral) e de lá para cá a gente tinha sempre a inspiração de ter um espaço, um hub de inovação, congregando as forças dos mais diversos segmentos, para discutir e buscar a inovação tecnológica em Paranaguá. E esse espaço vem coroar esse trabalho. Nós queremos que aqui seja uma fonte de discussão de inovação tecnológica para Paranaguá e para o litoral”, considera.

Salete Paulino Machado Sirino

A reitora da Unespar, Salete Paulino Machado Sirino, detalhou como será o funcionamento deste hub, onde se concentrará também o desenvolvimento de startups e contará com um espaço maker (criação), voltado à formação de professores da rede municipal. “Hoje é um dia muito importante para a Unespar, por essa parceria que nós estamos firmando com a prefeitura. A partir desse lugar, vamos desenvolver projetos pela Agência de Inovação e Tecnologia da Universidade (Agitec)”, ressalta a reitora.

O vereador Welington Frandji enalteceu o propósito do espaço. “Sou cria da Unespar e tenho muito carinho pela universidade. Fico muito feliz em fazer parte deste processo, um marco histórico para a cidade. Quando falamos em inovação, falamos também sobre conceitos de pesquisa, indicadores sociais, desenvolvimento e tecnologia”, salienta Frandji.