Seminários sobre os ODS mobilizam mais de 2.400 pessoas no PR e MS

Ação promovida pela Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec reforçou os papéis de cidadãos e gestores públicos em torno da Agenda 2030 – No Litoral, encontro foi no dia 28 de outubro, em Matinhos

Elverson Vieira participou do evento em Londrina e registrou temáticas importantes para compartilhar com a comunidade indígena | fotos: Jaque Castro/Vídeo UP/Itaipu Parquetec

Com a participação de mais de 2.400 pessoas, foi encerrado na última terça-feira (11) o ciclo de seminários “ODS na Prática: Agenda 2030 para Transformação no Território”, promovido pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec entre outubro e novembro, em 21 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul.

No Litoral, o encontro foi realizado no dia 28 de outubro, na Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral), em Matinhos.

Os encontros, que integram as ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, movimentaram o território em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reforçaram o compromisso do Brasil com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) para assegurar um futuro mais sustentável.

As palestrantes Mahryan Sampaio, ativista climática, e Fabiana Campos, doutora em Ciências, percorreram diferentes regiões para demonstrar, de forma clara e inspiradora, como a Agenda 2030 depende de ações concretas — seja de gestores públicos, por meio de políticas públicas efetivas, seja da sociedade, por meio de práticas e escolhas ambientalmente responsáveis.

“Estivemos em 21 municípios e vimos um território que quer avançar. Cada seminário mostrou que existe vontade real de transformar a Agenda 2030 em prática. As pessoas não vieram ouvir apenas conceitos, mas também entender como agir”, destaca Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

Presença popular e os ODS

Nos 21 municípios envolvidos, o evento teve uma grande participação popular e institucional. Entre os participantes estavam estudantes do Ensino Médio e Superior, secretários e diretores municipais, prefeitos, além de líderes locais de instituições, ONGs, coletivos, assentamentos e movimentos indígenas.

O líder indígena Elverson Vieira, da União Nacional Indígena das Comunidades Ameríndios (Unica), participou em Londrina e destacou a importância dos ODS para a valorização e preservação dos povos originários. “Em minha aldeia, este é um tema que ainda não chegou com a força que poderia ter. Estive aqui para me capacitar e capacitar os demais, pois os ODS são capazes de integrar povos e criar um ambiente que seja mais respeitoso,” afirmou.

Entre os momentos de destaque, os seminários incluíram a escolha de um ODS como tema prioritário de ação para o município. Leslie Defante, que esteve no seminário em Francisco Beltrão, ressaltou a importância de entender as necessidades reais do município. “Sou de Santa Isabel do Oeste e foi importante participar para nós estarmos aqui, como sociedade, para que eu pudesse levantar os pontos que são trabalhados na cidade, mas outros que podemos e devemos melhorar,” disse.

Mais de 2.500 pessoas participaram dos seminários. Itaquiraí (MS) reuniu quase 400 pessoas

Gestores públicos integrados

A integração dos gestores públicos no processo de consolidação dos ODS foi um ponto importante dos seminários. Ruy Sampaio, secretário municipal de Cornélio Procópio, destacou que o poder público precisa estar atento às formas de integrar agendas ambientais.

“Existem cartas de adesão e outros importantes projetos que muitos municípios ainda não conhecem. Receber ações como essa nos motiva a seguir avançando nas propostas ambientais. Se a gestão pública não estiver envolvida, não há como ter avanço,” disse.

A prefeita de São Mateus do Sul, Fernanda Sardanha, considerou o momento estratégico para buscar melhores soluções para os municípios. “Temos instituições e representantes de outros municípios que podem se unir para criar objetivos conjuntos e planejamentos estratégicos para o território,” concluiu.

Ação estratégica de valorização

Os seminários marcaram o encerramento das ações do ano de 2025 realizadas pelos Núcleos de Cooperação Socioambiental no território. Além de promover a ciência e a sustentabilidade por meio de palestras, a iniciativa gerou um impacto positivo nas economias locais: 19 das 21 refeições servidas foram fornecidas por produtores da agricultura familiar da região, reforçando o apoio à sustentabilidade econômica e social.

João Luiz, agricultor da Cooperativa dos Produtores Familiares de Paiçandu (Coprofap), foi um dos fornecedores de alimentação em três eventos do ciclo de seminários e pontuou os avanços alcançados com estas contratações.

“Para nós, é muito importante estar aqui e fornecer alimentos produzidos por nossos cooperados. Cada pessoa conhece mais sobre o nosso trabalho e conseguimos avançar aumentando a produção, comprando materiais e nos capacitando para atender em uma região cada vez maior, graças à valorização que nos dão em eventos assim,” destacou.

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação econômica e social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.