Censo do papagaio-de-cara-roxa segue com campanha de financiamento

Projeto pode ser apoiado até abril de 2025, para realização do censo no ano que vem na plataforma Nature Invest

Contagem de papagaio-de-cara-roxa | foto: Zig Koch

A Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) lançou uma campanha de arrecadação de recursos para realizar o Censo Populacional do Papagaio-de-cara-roxa no Coração da Grande Reserva Mata Atlântica em 2025.

O projeto de conservação do papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) é conduzido pela SPVS desde a década de 1990 e visa monitorar e proteger uma das espécies mais emblemáticas, e endêmica da Mata Atlântica, cujos habitats vêm sendo severamente impactados pelo desmatamento do bioma e pelo tráfico de animais silvestres.

Desde 1984, a SPVS tem se dedicado à proteção da biodiversidade da Mata Atlântica, atuando especialmente na Grande Reserva Mata Atlântica, o maior contínuo do bioma bem conservado entre os estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Prestes a completar quatro décadas de atividades, em novembro de 2024, a SPVS é uma das mais relevantes organizações do terceiro setor no Brasil.

A campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) ocorre de forma online na plataforma Nature Invest, que, além da campanha do papagaio-de-cara-roxa, também apresenta um rol de outras campanhas e projetos que ocorrem no território da Grande Reserva e podem ser apoiados. A Nature Invest, criada em 2021, é a primeira plataforma de crowdfunding com foco no apoio a projetos ambientais do país.

A colaboração entre a Grande Reserva e o site de financiamento coletivo visa impulsionar a captação de recursos para projetos com foco no estímulo à conservação da biodiversidade brasileira, proporcionando visibilidade e apoio financeiro a ações voltadas à proteção da natureza no território abrangido pela Grande Reserva Mata Atlântica. No caso da campanha do papagaio, a meta é arrecadar R$ 25 mil até abril de 2025. Esse apoio pode ser ofertado de maneira fácil e rápida por pessoas ou também empresas.

O papagaio-de-cara-roxa ocorre na Mata Atlântica e está presente em uma área restrita, o que o torna extremamente vulnerável. A SPVS iniciou o Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa em 1998, com o objetivo de proteger a espécie por meio de pesquisa científica, ações de manejo e sensibilização e educação da sociedade sobre a importância da conservação da espécie.

Graças aos esforços constantes da instituição, o status de conservação do papagaio evoluiu de “Em Perigo” para “Vulnerável” em 2004, e, em 2016, ele foi removido da lista de espécies brasileiras ameaçadas, sendo agora classificado como “Quase Ameaçada”. As ameaças, no entanto, persistem, e o monitoramento constante é fundamental para garantir a continuidade da espécie. O Censo busca contribuir com esse objetivo.

A expectativa é de que o próximo censo, com os recursos conquistados pela campanha, ocorra durante o outono de 2025 nos principais dormitórios coletivos da espécie no litoral do Paraná, utilizando métodos de contagem direta. A ampliação das atividades do projeto também inclui parcerias para monitorar a população no litoral sul de São Paulo e campanhas de educação ambiental nas escolas locais. Os recursos arrecadados serão destinados à compra de materiais para o censo, custeio da logística e ações de comunicação que visam sensibilizar ainda mais a sociedade.

Foto: Zig Koch

Para Elenise Sipinski, coordenadora dos projetos de fauna da SPVS, o censo é crucial para entender a dinâmica populacional do papagaio-de-cara-roxa e continuar desenvolvendo estratégias de conservação eficazes. “Quando realizamos o monitoramento populacional envolvemos moradores locais e, também, estudantes em uma força tarefa para possibilitar as contagens em todos os dormitórios coletivos do papagaio-de-cara-roxa no litoral do Paraná. Uma ação fundamental para avaliarmos a situação atual da espécie no estado e qualificarmos as estratégias de conservação da espécie.”

Michael Becker, fundador e diretor-executivo da Nature Invest é engenheiro ambiental, com vasta experiência em programas de conservação e desenvolvimento sustentável. Já atuou junto ao WWF-Brasil e outras organizações renomadas. Para ele, contribuir para o apoio de projetos reconhecidos pelos parceiros da Grande Reserva, é fundamental tanto para a plataforma quanto para o território e suas comunidades.

“A Nature Invest tem como missão facilitar o acesso de pequenas e médias iniciativas socioambientais aos recursos financeiros necessários para viabilizar seus projetos. A plataforma oferece visibilidade às propostas e facilita o diálogo entre os proponentes e os apoiadores, além de gerenciar a captação de recursos e acompanhar o desenvolvimento das ações apoiadas”, destacou Michael.

Para colaborar com o projeto, basta seguir o passo a passo:

CenAcesse o link da campanha para arrecadação; Clique em “Contribua agora”, escolha o valor de sua doação e preencha as informações; Finalize a doação via PayPal ou cartão de crédito; Pode fazer a doação também por PIX, no QR CODE a seguir:

Para conhecer os outros projetos que também estão disponíveis na plataforma para apoio, acesse: https://natureinvest.org/. Conheça os seis projetos de financiamento na Grande Reserva Mata Atlântica.