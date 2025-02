Narrativas que encantam: como o audiovisual impulsiona o Turismo Regenerativo

Artigo de Tatiana Perim

Fotos: Divulgação Ekôa Park

O audiovisual tem o poder de transportar espectadores para novos mundos, despertar emoções e inspirar mudanças. No turismo, ele se torna uma ferramenta essencial para promover destinos, valorizar culturas e sensibilizar visitantes sobre a importância da conservação da natureza. Por meio da imagem e da narrativa, é possível transportar o público para diferentes realidades, despertando o desejo de conhecer novos lugares e vivenciar experiências autênticas.

Essa capacidade do audiovisual de transformar percepções e promover narrativas autênticas foi tema central da conversa com o ex-deputado federal Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, durante a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, no lançamento do documentário “Caminhos do Peabiru“. A produção ficou entre as cinco selecionadas, de 450 curtas inscritos no prêmio Embratur em 2024 e contou com a participação do Ekôa Park, em minha figura. Foi um presente participar.

Durante a mostra, discutimos como o audiovisual pode ser uma ferramenta estratégica para impulsionar um turismo regenerativo, capaz de promover a conservação ambiental e valorizar culturas locais. Esse diálogo reforçou a importância de iniciativas que utilizam o cinema e outras mídias para ampliar a conscientização sobre o turismo sustentável e regenerativo.

O Ekôa Park, parque localizado em Morretes e dedicado à educação ambiental e ao turismo regenerativo na Grande Reserva Mata Atlântica – o maior remanescente contínuo desse Bioma no Brasil, vê no audiovisual uma poderosa ferramenta para fortalecer sua missão. Ao integrar-se a produções como “Caminhos do Peabiru”, o Ekôa reforça sua atuação na promoção do turismo sustentável e na valorização dos povos originários, conectando os visitantes com narrativas profundas e experiências enriquecedoras.

No Brasil, um país de biodiversidade exuberante e diversidade cultural singular, a produção audiovisual tem se consolidado como uma estratégia essencial para o fortalecimento do turismo. Iniciativas como o documentário “Caminhos do Peabiru”, produzido pela Frame 22 com apoio da Embratur e do Edital “Brasil com S”, do qual o Ekôa fez parte, são exemplos de como o cinema pode resgatar histórias ancestrais, valorizar as florestas e os povos originários e, ao mesmo tempo, incentivar um turismo consciente e responsável.

A promoção do turismo por meio do audiovisual é uma estratégia utilizada globalmente por diversas nações. Países que investem nessa abordagem conseguem ampliar sua visibilidade internacional e atrair um público interessado não apenas em paisagens icônicas, mas também em vivências enriquecedoras e conectadas à cultura local. Além disso, o audiovisual pode fomentar políticas públicas que facilitem a produção cinematográfica em locações naturais e urbanas, criando oportunidades para o desenvolvimento econômico das comunidades envolvidas.

A Embratur tem investido em editais como o “Brasil com S” e outras iniciativas que incentivam o uso do audiovisual para promover o turismo nacional. Esses programas têm permitido a produção de conteúdos que mostram um Brasil verdadeiro, destacando a diversidade de seus biomas, histórias e populações, e promovendo destinos que aliam turismo e conservação ambiental. A conexão entre turismo e audiovisual se torna uma oportunidade estratégica para o país se posicionar internacionalmente de forma mais autêntica e sustentável.

Dentro desse contexto, o turismo regenerativo e de natureza se destacam como vertentes que aliam desenvolvimento turístico à conservação ambiental. Diferente do turismo convencional, que muitas vezes pode causar impactos negativos, essas modalidades buscam restaurar ecossistemas, valorizar os saberes tradicionais e fortalecer comunidades locais. A experiência sensorial proporcionada pelo audiovisual é capaz de transmitir a essência desse tipo de turismo, sensibilizando o público para a importância da preservação da natureza e incentivando práticas sustentáveis.

O Ekôa Park, comprometido com a valorização da Mata Atlântica e suas comunidades, acredita que o audiovisual é um meio potente para inspirar mudanças e estimular um turismo mais responsável. Participações em produções como “Caminhos do Peabiru” permitem que a conexão entre natureza, história e cultura seja apresentada de forma envolvente e acessível a diferentes públicos.

Ao unir turismo e audiovisual, podemos contar histórias que encantam e transformam. Mais do que atrair visitantes, essa conexão nos convida a refletir sobre como viajar pode ser um ato regenerativo, promovendo não apenas experiências inesquecíveis, mas também a proteção do nosso patrimônio natural e cultural. Quando bem direcionada, essa conexão promove uma narrativa mais autêntica sobre os territórios, suas histórias e sua gente, consolidando um modelo de turismo que não apenas gera impacto econômico, mas também contribui para a conservação ambiental e o bem-estar das comunidades. Assim, ao promover um turismo que respeita e regenera, o audiovisual se torna uma peça-chave na construção de um futuro mais sustentável para o setor.

Tatiana Perim é CEO e diretora-executiva do Ekôa Park.