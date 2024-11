Cervejas artesanais: como escolher os melhores tipos para a sua coleção de bebidas

Para montar uma boa coleção, é preciso entender melhor o que cada tipo de cerveja pode oferecer

Foto: Pexels

A cerveja é uma presença garantida na geladeira de muitos brasileiros. Com o passar dos anos, as cervejas em nosso país foram evoluindo, saindo das convencionais pilsen, indo para a duplo malte, artesanais, entre outras, feitas por pessoas que adotaram essa prática como um belo hobby. Porém, falando das cervejas artesanais, será que existe uma forma de escolher o tipo perfeito para a sua coleção de bebidas?

A resposta é sim! Existem diversas maneiras que podem ser usadas para decidir se uma cerveja artesanal é realmente boa ou se faltou algum “tempero” em seu preparo. Então, preparado para conferir as dicas que irão ajudar a encher a sua cervejeira? Continue lendo.

Entendendo os estilos de cerveja artesanal

Se tem uma coisa que encanta no mundo das cervejas artesanais é a variedade de estilos. Diferente das cervejas comuns, que costumam seguir uma linha padrão de produção, essas opções trazem algo novo para o paladar de um bom apreciador de cervejas.

Isso significa que, dentro de uma coleção de cervejas artesanais, é possível ter cervejas de sabores intensos, outras mais leves e refrescantes, e até aquelas mais amargas ou adocicadas. Mas, como saber qual opção escolher? É simples! Veja a seguir.

IPA

A IPA é sem sombra de dúvidas o tipo de cerveja artesanal que mais ganhou destaque. Ela traz um sabor diferente, com um amargor que a torna irresistível. Quem gosta de petiscos gordurosos, como uma boa porção de batata com bacon, calabresa ou afins, deve ter essa cerveja na coleção. Ela combina perfeitamente com esse tipo de comida exatamente por quebrar a gordura.

Stout

Enquanto a IPA é conhecida pelo seu amargor, a Stout se diferencia pelo sabor encorpado, com notas marcantes de café, chocolate e caramelo. Esse estilo de cerveja, mais escuro e denso, é ideal para quem gosta de sabores profundos e complexos.

A Stout é perfeita para dias frios, já que seu corpo robusto proporciona uma sensação de aquecimento. Além disso, harmoniza muito bem com sobremesas de chocolate, queijos intensos e até carnes grelhadas. Para quem busca uma coleção equilibrada, ter algumas garrafas de stout é uma excelente forma de variar as experiências.

Lager

Quem segue buscando um estilo mais leve e refrescante, a lager é a escolha perfeita. Diferente das IPAs e stouts, as lagers são cervejas de fermentação baixa, o que resulta em uma bebida mais limpa, com menos presença de sabores complexos e, geralmente, com teor alcoólico mais baixo.

As lagers são ótimas para dias quentes e para momentos de descontração em que a pessoa quer beber algo mais suave. Então, essa opção é perfeita para a coleção.

A importância da harmonização

Montar uma coleção de cervejas artesanais vai além de simplesmente escolher rótulos aleatórios. Um dos grandes prazeres dessa jornada é entender como cada estilo se harmoniza com diferentes tipos de comida e situações. A harmonização entre cerveja e comida pode transformar uma refeição simples em uma experiência totalmente diferente.

Conhecer essas combinações é essencial para quem quer levar a experiência com cervejas artesanais a um nível além. Ainda, ajudará a criar uma coleção equilibrada, que atende a diferentes momentos e gostos.

Como começar sua coleção?

Agora que todos já conhecem alguns dos principais estilos de cerveja artesanal e sabem como eles podem enriquecer uma coleção, como começar? O primeiro passo é entender quais são os gostos pessoais e o que se espera da coleção. Gosta de sabores mais leves ou intensos? Prefere cervejas mais amargas ou adocicadas?

Definindo esses pequenos detalhes, é possível começar a coleção e, claro, explorar os diferentes estilos, sempre experimentando e descobrindo novos rótulos. Outra dica é não ter pressa. Montar uma boa coleção de cervejas artesanais é um processo que leva tempo.