Coletivo “Pretas com Poesia” reúne temas como amor e ancestralidade em antologia literária

Coletivo paranaense de escritoras negras lança sua segunda antologia no dia 31 de julho na Biblioteca Pública do Paraná

Fotos: Valéria Pinheiro

O Coletivo Pretas com Poesia lançará sua segunda antologia literária no dia 31 de julho, na Biblioteca Pública do Paraná (BPP), em um evento que começa às 18h. A obra reúne poemas, contos e escrevivências, abordando temas como memória, amor, resiliência, ancestralidade e empoderamento.

“Pretas com Poesia Volume 2” é o segundo livro do coletivo paranaense, que publicou sua primeira antologia homônima em julho do ano passado. Distribuído pela Editora Donizela, a obra de estreia do grupo é considerada um sucesso de público: atualmente, o livro se encontra em sua quinta edição consecutiva. Laura Pinheiro, uma das organizadoras da nova coletânea, afirma que o novo livro busca fortalecer a presença da mulher negra na literatura paranaense. “Queremos ampliar a representatividade, combater estereótipos e promover a diversidade de experiências e perspectivas”, destaca a poeta.

Um coletivo de vozes plurais

O coletivo Pretas com Poesia despontou na capital paranaense como um projeto cultural criado para visibilizar escritoras negras de bairros periféricos. Inicialmente composto por 16 integrantes, hoje o grupo conta com 40 escritoras de Curitiba, Região Metropolitana, Litoral e Fronteira. O perfil das integrantes é variado – são cantoras, agricultoras, lideranças quilombolas, professoras universitárias e até estudantes de medicina, unidas pelo amor à poesia e pelas mais variadas formas de intervenção artística.

Segundo Jô Macário, idealizadora do coletivo, o grupo surgiu como uma resposta à necessidade de representação e visibilidade das mulheres negras na cultura local. “Foi nos versos das poesias que muitas de nós encontraram a força para romper o silenciamento e ocupar espaços que historicamente tem nos sido negado. Curitiba é uma cidade com uma cultura negra e periférica muito forte”, destacou a poeta e multiartista. A pré-venda do livro está disponível no site da editora Donizela.

Poeta iguaçuense integra o coletivo

A poeta iguaçuense Sueli Crespa, autora do livro “A mulher de mil nomes”, é um dos nomes que assinam a coletânea. Atualmente em cartaz com os encontros semanais “Quintas com Sueli”, evento que busca mergulhar no universo literário e reflexivo de sua obra, a escritora destaca que as Pretas com Poesia personificam a noção de aquilombamento como modo de resistência coletiva.

“As mulheres negras carregam, em suas diásporas pessoais, memórias que devem ser mantidas vivas na literatura. O senso comum costuma associar a ideia de quilombo a locais de refúgio de pessoas que foram escravizadas em um passado distante. No entanto, nós enquanto coletivo encontramos nesse tipo de organização um aquilombamento, um modo de existência coletiva, um espaço de trocas de afeto e acolhimento entre as nossas”, disse a poeta.

Lançamento contará com bate-papo e sessão de autógrafos

O evento de lançamento da antologia Pretas com Poesia Vol. 2 contará com apresentações musicais e a presença das autoras participantes, que farão um bate-papo com sessão de autógrafos. Na ocasião serão sorteados dez exemplares da primeira antologia do coletivo e servido um coffee break para os presentes. A entrada é gratuita e aberta ao público. O projeto conta com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), da Prefeitura Municipal de Curitiba, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Lançamento

Quando: quinta-feira, 31 de julho, a partir das 18 horas

Onde: Biblioteca Pública do Paraná – R. Cândido Lopes, 133, Centro – Curitiba (PR)

Assessoria de imprensa: (41) 99633-0584 ou [email protected]

Ficha técnica

Antologia Pretas com Poesia Volume 2

Autoras: Adriana Alexandre, Amanda Metka, Ana Agnolo, Ana Camille Kroin, Ari, Claudia Maria Ferreira, Cristina Silveira de Oliveira, Céu Intense, Dandara Souza Maria, Dankialunda, Dany Teixeira, Elaine do Carmo, Eva Coller, Evelin Moreira, Gigi Neves, Isa Cunha, Jô Macario, Julia Thomaz, Juliana Moura, Laura Pinheiro, Lucilene Soares, Lucimar Rosa Dias, Marcelly Cruz, Maria Helena Alves Pereira, Marti Melo, Maureen Reis, Melanina, Nará Souza Oliveira, Sandreia, Shirley Pinheiro, Sol do Rosário, Sol Rosa, Soul Dani, Sueli Crespa, Vera Paixão, Victoria Luiza, Vânia Rodrigues, Vênus e Will Amaral.

Organização: Laura Pinheiro, Evelin Moreira e Vênus

Ilustração: Bruna Bastos Santos

Prefácio: Ana Agnolo

Orelha: Shirley Pinheiro

Revisão: Sandra Andréia Ferreira

Editora: Donizela

Créditos das Imagens: Valéria Pinheiro