Em negras palavras

Fragmento do livro Uma flor chamada margarida, de Samuel da Costa

Arte digital de Clarisse da Costa

Em Nova Orleans, às margens da plantação, sacos de ráfia estão cheios de algodão, pois já passa das onze horas da manhã. O sol a pino, castiga aquele exército de corpos negros e reluzentes. São deuses e deusas de Ébano a cantar uma lamuriosa canção. Uma litania, que para o povo da casa grande, que está na outra margem de um oceano de desigualdade, ainda não aprendeu a entoar.

Indo ao sul do Equador, no Rio de Janeiro, na orla da praia, um bater de palmas encanta quem passa por perto, corpos elásticos voam ao som de um instrumento rústico musical africano

Em África, em um país cuja língua oficial veio a muito da velha Europa, um idioma imposta pelos colonizadores. Um africano retinto, fortemente armado e uniformizado, sonha com um futuro melhor e vê o seu país livre dos domínios do colonizador. O soldado rebelde, diante de um regimento, estava impaciente, tentando articular as palavras em um discurso avassalador.

De volta ao do novo mundo, no sul do Brasil, um jovem artista negro ao discursar, trocou o dia pela noite, ao cumprimentar os presentes em glorioso evento. Está lançando o seu primeiro livro de poesias, ninguém parece notar certas minúcias nano-atômicas, pois estão todos e todas, chocados e chocadas com a dureza das palavras proferidas ao microfone.

Um tripulante negro, de um navio mercante, embarcação que cruza os oceanos, ele recorda da infância e juventude há muito esquecidas, quando vivia em uma ilha perdida nas Antilhas. E tudo que teve que deixar para trás, para cruzar as imensidões oceânicas, para conhecer o mundo, um dos seus sonhos de criança pequena. Sonhava em percorrer o mundo e conhecer pessoas e lugares desconhecidos. O marinheiro, negro como a noite e de origem humilde, sabe que jamais comandaria o navio em que trabalha.

Um beduíno negro, em uma caravana, a peregrinar o ebúrneo deserto árido sem fim, sonhava em ver a neve, pela menos uma vez na vida. Agora, elegantemente vestido, sentado à mesa de um requintado café, ao norte no álgido leste europeu. O homem negro, se espanta com a forma rude e como é tratado a fazer o seu pedido.

Samuel da Costa é contista, cronista, poeta e novelista em Itajaí, Santa Catarina.

Clarisse da Costa é designer gráfica, novelista, contista, poetisa e cronista em Biguaçu, Santa Catarina.

Uma obra em parceria dos dois pode ser adquirida pela internet:

Hiper-grafia: editoraipeamarelo.com.br/produto/hiper-grafia/