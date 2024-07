Club Litterario lembra 180 anos de Julia da Costa com poesias e debate

Será divulgado nesta terça-feira (2) o resultado do Concurso de Poesia Júlia da Costa, do Club Litterario. Considerada a primeira poetisa do Paraná, nasceu em Paranaguá há 180 anos, em 1º de julho de 1844.

A divulgação do concurso será às 19h30, na sede urbana do clube. Além da premiação, haverá um debate sobre a vida e obra de Júlia da Costa, com a participação de professores e alunos da Unespar.

No concurso literário deveria ser apresentado um poema inédito com o tema: Júlia da Costa. O concurso tem três categorias: infantil, juvenil e adulto. Também aconteceu um concurso fotográfico, em que os participantes deveriam apresentar uma foto em preto e branco com o tema: “O que em nossa Cidade lembra Júlia da Costa”.

Júlia Maria da Costa foi uma mulher à frente de seu tempo. De acordo com Lizangela Siqueira, pesquisadora que faz parte do Club Litterario, Júlia já se destacava na infância por sua mente inquieta e cheia de pensamentos. Sua mãe, percebendo isso, a incentivou na literatura.

Na fase adulta, continuou a se mostrar diferente, com pensamentos e ideias muito além de sua época. Ela pintava os cabelos e o rosto, e usava muitas joias, numa época em que as mulheres tinham pouca liberdade de expressão. Para poder se expressar nos jornais, utilizava pseudônimos.

Além de poesias, Júlia escreveu muitas crônicas e folhetins, que hoje seriam considerados crônicas sociais, onde analisava a moda e relatava sobre as festas da época. Em suas poesias, quando vivia em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde morreu, expressava a saudade de sua terra natal.

Julia Maria da Costa faleceu em 1911, aos 67 anos, e seu corpo foi sepultado em Paranaguá.

A sede urbana do Club Litterario fica na rua. Faria Sobrinho, 474, no Centro Histórico de Paranaguá.