Com apoio do Governo do Estado, Paranaguá programa o maior pré-carnaval do Sul do Brasil

Prefeito Adriano Ramos reuniu-se com o secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos, para definir estrutura de grandes shows, fortalecimento do Banho à Fantasia e início do turismo náutico na cidade

Ramos e Paranhos | Fotos: Wilson Leandro / PMP

A Prefeitura de Paranaguá começou, nesta segunda-feira, dia 12, a estruturar a ampliação do seu tradicional pré-carnaval, com a meta de transformá-lo em um dos maiores eventos populares do país. O prefeito Adriano Ramos recebeu, em seu gabinete, o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, para alinhar o apoio do Governo do Paraná e os detalhes da programação, que terá como ponto alto o histórico Banho à Fantasia, marcado para o domingo, 8 de fevereiro, no Centro Histórico.

A programação de pré-carnaval começa na sexta-feira, dia 6, e segue no sábado, dia 7, com grandes atrações, preparando a cidade para o dia mais simbólico da festa, quando mais de 30 mil foliões costumam ocupar as ruas em um dos maiores eventos populares do Litoral do Paraná. A proposta é transformar o pré-carnaval de Paranaguá no maior do Sul do Brasil, com expectativa de público superior a 50 mil pessoas ao longo do fim de semana, além de inserir a cidade no circuito do turismo náutico, com um evento inédito no Rio Itiberê integrado à programação.

“O pré-carnaval de Paranaguá será o maior do Sul do Brasil. Estamos começando muito bem a semana, recebendo o secretário Paranhos, a equipe do Governo do Estado e a nossa equipe para organizar um evento que valoriza a nossa tradição, movimenta o turismo e gera renda para a cidade”, afirmou o prefeito Adriano Ramos.

Tradição que atravessa gerações

Foto: Prefeitura de Paranaguá

O Banho à Fantasia, realizado desde a década de 1950, é o maior e mais tradicional evento de pré-carnaval do litoral paranaense. Todos os anos, mais de 30 mil pessoas tomam as ruas do Centro Histórico em um desfile espontâneo de criatividade, com fantasias irreverentes, blocos, carros de som e uma atmosfera que já se tornou marca registrada de Paranaguá.

Para 2026, além de manter essa identidade cultural, a Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) – prepara uma programação ampliada, com quatro shows nacionais distribuídos entre sexta, sábado e domingo, sendo o domingo o dia oficial do Banho à Fantasia.

Também está confirmado o retorno do tradicional e histórico Gala Gay, que volta a integrar oficialmente a programação com apoio do Município, resgatando uma das expressões mais simbólicas da diversidade e da cultura carnavalesca da cidade.

Pré-carnaval como vitrine do turismo paranaense

O secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, destacou que Paranaguá será o ponto de largada do Carnaval do Paraná em 2026, funcionando como a grande abertura da temporada. “O pré-carnaval já é uma marca importante da cidade. Agora a Prefeitura se envolve ainda mais, transformando isso em um grande atrativo turístico. Nós estamos falando de um esquenta de verdade, com shows nacionais e expectativa de atrair mais de 50 mil pessoas. Paranaguá será a abertura oficial do Carnaval do Paraná”, afirmou.

Ele também ressaltou o compromisso do Governo do Estado com a infraestrutura do evento. “Estamos aqui para discutir o projeto, a logística e toda a estrutura. A cidade tem tradição, tem ambiente, tem força cultural. O Carnaval faz parte da identidade de Paranaguá, e o pré-carnaval é o início disso para todo o Paraná”, disse Paranhos.

Turismo náutico entra na rota do pré-carnaval

Uma das grandes inovações anunciadas é a criação do primeiro grande evento náutico de pré-carnaval do Sul do Brasil, marcando o início de uma nova política de fomento ao turismo náutico em Paranaguá.

O prefeito Adriano Ramos explicou que a cidade já é rota de embarcações de São Paulo, Santa Catarina e outras regiões, mas que hoje esses barcos passam sem permanecer. “A gente vai começar um trabalho de turismo náutico. Esses barcos vêm de São Paulo, de Balneário Camboriú, passam por aqui e vão embora, não param. Mas para eles ficarem, tem que ter atração, tem que ter o que fazer na cidade. E é isso que estamos construindo”, destacou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, o Juca, detalhou como funcionará o evento integrado entre terra e água. “O que estamos propondo é um pré-banho. Um trio elétrico sai da Estação Ferroviária, desce até a Praça de Eventos e, ao chegar lá, teremos uma balsa no Rio Itiberê com outro show. Assim, quem estiver em terra e quem estiver nos barcos vai poder participar junto. É um evento mesclado, que inaugura essa nova linha de raciocínio do turismo náutico em Paranaguá”, explicou.

Segundo ele, no domingo, dia do Banho à Fantasia, a programação continua com mais uma atração nacional, consolidando um fim de semana inteiro de festa, cultura e turismo.

Impacto econômico e projeção nacional

Além da valorização cultural, o pré-carnaval 2026 também é visto como uma estratégia de desenvolvimento econômico. A expectativa de público superior a 50 mil pessoas deve impulsionar hotéis, restaurantes, bares, comércio, transporte e serviços, além de projetar Paranaguá nacionalmente como destino turístico de grandes eventos.

“Paranaguá é a mãe do Estado do Paraná. Tem história, tem cultura, tem identidade. E agora vai mostrar isso para o Brasil inteiro através do seu pré-carnaval”, concluiu o prefeito Adriano Ramos.

A agenda também contou com a presença da diretora de Promoção, Inovação, Estratégia e Inteligência Turística da secretaria de Estado do Turismo, Sandra Negrini, do secretário municipal de Governo, Thiago Campos, e do chefe de Gabinete, André Ferruci.

Fonte: PMP / jornalista: Luiza Rampelotti