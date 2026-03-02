Correio do Litoral
Secultur visita ilhas de Paranaguá para falar sobre evento náutico e religioso

Redação
Piaçaguera, São Miguel e Ponta de Ubá foram visitadas – outras comunidades também serão incluídas em novas visitas
Foto: Rafaela Takiguchi

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, acompanhado pela equipe da Secultur, realizou na última sexta-feira (27) uma visita técnica às comunidades de Ponta de Ubá, Ilha de São Miguel e Ilha de Piaçaguera, no município de Paranaguá.

Entre os principais assuntos tratados esteve a realização de um evento náutico na região. De acordo com o secretário, esse tipo de iniciativa atrai um grande número de turistas, contribui para a divulgação das ilhas de Paranaguá como destino turístico e fortalece o comércio local das comunidades pesqueiras, movimentando restaurantes, transporte marítimo e demais serviços.

Também foram discutidas propostas relacionadas a competições esportivas e ao incentivo de atrativos ligados às igrejas católicas das comunidades, como as tradicionais festas religiosas realizadas em diferentes períodos do ano, que representam importante potencial turístico e cultural.

O secretário destacou ainda que a intenção é ampliar o diálogo, visitando as demais comunidades pesqueiras e todas as ilhas da região com o mesmo objetivo: fortalecer o turismo, valorizar as tradições locais e promover o desenvolvimento econômico sustentável dessas localidades. “Nossa região é riquíssima, temos uma beleza natural única e potencial altíssimo para eventos náuticos. O turismo religioso das comunidades também reforça os passeios nessas localidades ribeirinhas, e moradores e comerciantes fomentam suas vendas com o aumento de turistas não apenas na temporada de verão, mas durante todo o ano”, ressaltou.

Este ano haverá nova edição da Trilha Caiçara na Ponta de Ubá, evento que já está sendo organizado para acontecer no mês de junho, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca (Semmadesp).

Serviços

Para conhecer essas comunidades, são oferecidos serviços de táxis náuticos das próprias localidades e também de pontos em Paranaguá, nos trapiches da Rua da Praia e do Rocio. Essas ilhas também oferecem opções de pousadas, além de almoços e cafés caiçaras, proporcionando aos visitantes uma experiência completa com a gastronomia e a hospitalidade tradicional das ilhas.

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi

Redação
