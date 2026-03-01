Aldeia Pindoty celebra a reforma de sua Casa de Reza

A Casa de Reza é o espaço onde a ancestralidade se mantém viva, onde são realizados os rituais espirituais, as reuniões de sabedoria e a transmissão de conhecimentos

Fotos Moysés Zanardo / PMP

O secretário de Administração de Paranaguá, Calney Martins Pereira, visitou nesta sexta-feira (27), a Aldeia Indígena Pindoty, localizada na Ilha da Cotinga. O encontro teve como objetivo acompanhar um momento histórico para a comunidade: a reforma da Casa de Reza (Opy), considerado o coração da cultura Guarani e o fortalecimento das ações educacionais interculturais no Litoral.

A Casa de Reza é o espaço onde a ancestralidade se mantém viva. É nela que são realizados os rituais espirituais, as reuniões de sabedoria e a transmissão de conhecimentos de pai para filho.

De acordo com Calney Pereira, o apoio à manutenção dessas tradições é uma prioridade da gestão do prefeito Adriano Ramos. “Nossa cidade possui riquezas históricas que precisam ser reconhecidas e preservadas. Estar aqui hoje, em nome da prefeitura, é uma oportunidade de valorizar essa cultura tão importante. Percorremos as trilhas, vimos a construção da Casa de Reza e entendemos que este é um trabalho prático, uma verdadeira aula cultural para as crianças”, destacou.

Educação Intercultural

Além do aspecto espiritual, a visita destacou o trabalho realizado na escola da aldeia, que conta com uma estrutura que une a tradição à modernidade, incluindo laboratórios de biologia para o estudo da natureza. O desafio de integrar o conhecimento milenar com a ciência atual é um dos pilares da unidade.

O secretário aproveitou a ocasião para parabenizar o corpo docente e a liderança local. “O cacique Dionísio dá continuidade ao legado de sabedoria de seu pai, o senhor Jorge, garantindo que os mistérios da natureza e o conhecimento indígena continuem sendo repassados às novas gerações”, afirmou Calney.

Para a pedagoga Renata Gerhardt, a celebração da nova Casa de Reza é um marco para a escola indígena, que atua de forma diferenciada, comunitária e intercultural.

“A Casa de Reza é a base. Tudo o que é ancestral passa por aqui. A nossa escola é indígena e valoriza essa identidade. Ver ex-alunas que hoje já têm seus filhos estudando conosco participando desta celebração mostra que a história do povo Guarani no nosso Litoral está mais viva do que nunca”, pontuou a pedagoga.

A celebração contou com a presença de membros da comunidade, como as moradoras Ângela, Anne e Cláudia, simbolizando o ciclo de gerações que mantém a Aldeia Pindoty como um ponto da resistência cultural em Paranaguá.

Terra Indígena Ilha da Cotinga

A Terra Indígena Ilha da Cotinga, está localizada na ilha de mesmo nome que tem duas aldeias (tekoa) Mbyá Guarani: Pindoty e Takuaty.

A Ilha da Cotinga também é considerada o marco zero da colonização paranaense, habitada por exploradores por volta de 1550 a 1570. O local abriga ruínas históricas do século XVII/XVIII e sítios arqueológicos, oferecendo trilhas e etnoturismo que é uma modalidade de turismo focado na imersão e vivência em comunidades tradicionais, que busca a valorização cultural, oferecendo trocas autênticas, aprendizado sobre costumes, culinária e rituais. Além da vivência, gera renda sustentável para as comunidades, promovendo a preservação da identidade.

Fonte: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli / edição do Correio do Litoral