Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Aldeia Pindoty celebra a reforma de sua Casa de Reza

Redação
A Casa de Reza é o espaço onde a ancestralidade se mantém viva, onde são realizados os rituais espirituais, as reuniões de sabedoria e a transmissão de conhecimentos
Fotos Moysés Zanardo / PMP

O secretário de Administração de Paranaguá, Calney Martins Pereira, visitou nesta sexta-feira (27), a Aldeia Indígena Pindoty, localizada na Ilha da Cotinga. O encontro teve como objetivo acompanhar um momento histórico para a comunidade: a reforma da Casa de Reza (Opy), considerado o coração da cultura Guarani e o fortalecimento das ações educacionais interculturais no Litoral.

A Casa de Reza é o espaço onde a ancestralidade se mantém viva. É nela que são realizados os rituais espirituais, as reuniões de sabedoria e a transmissão de conhecimentos de pai para filho.

De acordo com Calney Pereira, o apoio à manutenção dessas tradições é uma prioridade da gestão do prefeito Adriano Ramos. “Nossa cidade possui riquezas históricas que precisam ser reconhecidas e preservadas. Estar aqui hoje, em nome da prefeitura, é uma oportunidade de valorizar essa cultura tão importante. Percorremos as trilhas, vimos a construção da Casa de Reza e entendemos que este é um trabalho prático, uma verdadeira aula cultural para as crianças”, destacou.

Educação Intercultural

Além do aspecto espiritual, a visita destacou o trabalho realizado na escola da aldeia, que conta com uma estrutura que une a tradição à modernidade, incluindo laboratórios de biologia para o estudo da natureza. O desafio de integrar o conhecimento milenar com a ciência atual é um dos pilares da unidade.

O secretário aproveitou a ocasião para parabenizar o corpo docente e a liderança local. “O cacique Dionísio dá continuidade ao legado de sabedoria de seu pai, o senhor Jorge, garantindo que os mistérios da natureza e o conhecimento indígena continuem sendo repassados às novas gerações”, afirmou Calney.

Para a pedagoga Renata Gerhardt, a celebração da nova Casa de Reza é um marco para a escola indígena, que atua de forma diferenciada, comunitária e intercultural.

“A Casa de Reza é a base. Tudo o que é ancestral passa por aqui. A nossa escola é indígena e valoriza essa identidade. Ver ex-alunas que hoje já têm seus filhos estudando conosco participando desta celebração mostra que a história do povo Guarani no nosso Litoral está mais viva do que nunca”, pontuou a pedagoga.

A celebração contou com a presença de membros da comunidade, como as moradoras Ângela, Anne e Cláudia, simbolizando o ciclo de gerações que mantém a Aldeia Pindoty como um ponto da resistência cultural em Paranaguá.

Terra Indígena Ilha da Cotinga

A Terra Indígena Ilha da Cotinga, está localizada na ilha de mesmo nome que tem duas aldeias (tekoa) Mbyá Guarani: Pindoty e Takuaty.

A Ilha da Cotinga também é considerada o marco zero da colonização paranaense, habitada por exploradores por volta de 1550 a 1570. O local abriga ruínas históricas do século XVII/XVIII e sítios arqueológicos, oferecendo trilhas e etnoturismo que é uma modalidade de turismo focado na imersão e vivência em comunidades tradicionais, que busca a valorização cultural, oferecendo trocas autênticas, aprendizado sobre costumes, culinária e rituais. Além da vivência, gera renda sustentável para as comunidades, promovendo a preservação da identidade.

Fonte: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli / edição do Correio do Litoral

Redação
Leia também
Editais

Licença de Operação de Regularização – LOR

Paranaguá

Portos do Paraná e UFPR concluem tratamento de esgoto ecológico em Eufrasina e ampliam projeto

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá atende ocorrências após elevado volume de chuva

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá inicia consulta pública sobre orçamento de 2027

Paranaguá

Porto de Paranaguá lidera exportações de frango e fica em segundo em carne bovina

Paranaguá

21º Carnailha mantém tradição do Carnaval em Paranaguá na Ilha dos Valadares