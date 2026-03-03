Correio do Litoral
8M: Litoral terá diversas manifestações no Dia Internacional da Mulher

Neste 8 de março, coletivos e movimentos feministas se uniram para promover atos em diversas cidades do Litoral para debater a escalada de violência contra a mulher e pedir maior rigor nas políticas públicas de segurança

2026 é mais um ano que começa com vítimas de feminicídio e agressão no Litoral, afirma Marianna Amaral, militante feminista, social e cultural da região. “Vamos ocupar as ruas e espaços porque nenhuma mulher pode ser silenciada. Porque cada vida importa. Porque cada história interrompida pela violência é uma ferida aberta em toda sociedade”, diz.

“No Litoral os números são alarmantes, não é em outra região. É no nosso município, na nossa vizinhança, com a irmã de igreja, colega de trabalho, colega de estudos, a nossa amiga, a nossa família”, afirma.

Os casos mais recentes foram em Guaratuba, com um feminicídio e uma agressão em um mesmo dia, mas os crimes contra as mulheres são registrados em toda a região. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, coletivos e movimentos feministas se uniram para promover atos nos municípios para debater a escalada de violência contra a mulher e pedir maior rigor nas políticas públicas de segurança.

“Nossa luta é por políticas públicas que assegurem justiça, segurança, dignidade e vida”, diz Marianna. “Convocamos toda a sociedade civil para somar conosco nas nossas atividades, cada pessoa que acredita na dignidade humana. Precisamos de você e de sua voz. Quando uma mulher vai para rua, ela não vai sozinha, ela carrega gerações, carrega memória e futuro.

Confira as programações confirmadas.

Guaratuba

Em Guaratuba o ato será as 14h na Praia Central (junto ao letreiro). A programação conta com roda de conversa com lanche coletivo, panfletagem de conscientização, confecção de cartazes no local e uma caminhada com os coletivos e movimentos existentes no município. A organização do evento é do Coletivo Juntas.

Matinhos

Em Matinhos, que se uniu a Pontal do Paraná, a organização ficou com o Coletivo Estadual de Mulheres da Central de Movimentos Populares, em parceria com a Marcha Mundial das Mulheres, Associação Integrada de Pessoas com Deficiência (Acessis), União das Famílias pelo Autismo – Matinhos – UFA, o Coletivo de Convivências Agroecológicas (CCA) e Coletivo Roda D’água. A concentração será as 14h em frente ao mercado de peixe.

Paranaguá

Será um encontro no Aeroparque com roda de conversa, apresentações, poesia e microfone aberto para quem desejar. A organização é por conta da União Brasileira de Mulheres (UBM), Marcha Mundial das Mulheres, Coletivo Roda D’água, Casa Hortelã, Parnanguarte e Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco. O encontro é as 14h no Aeroparque (próximo ao parquinho).

