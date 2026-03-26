Com investimento de R$ 770 milhões, Cooperativa Tradição inaugura indústria em Pato Branco

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A Cooperativa Agroindustrial Tradição inaugura nesta quinta-feira, 26, em Pato Branco, no Paraná, uma indústria de óleo e farelo de soja. Um investimento de R$ 770 milhões que segundo o prefeito Geri Dutra (PL) marca um dos maiores projetos industriais do agronegócio no sul do Brasil e amplia a capacidade de processamento da produção do sudoeste do Paraná. “O Ipardes coloca Pato Branco na primeira posição no setor industrial entre as 42 cidades da região, consolidando-se como referência em geração de empregos e dinamismo produtivo”, disse o prefeito.

“O investimento da Cooperativa Tradição incrementa o desenvolvimento, a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. Agregar valor, dar oportunidades para nossa gente, fazer com que o nosso produtor rural seja cada vez mais valorizado”, completou Geri Dutra.

A nova unidade terá capacidade para processar até três mil toneladas de soja por dia, fortalecendo a industrialização no campo e reduzindo a dependência do escoamento de grãos in natura, movimento considerado estratégico para retenção de valor nas regiões produtoras.

Industrialização

O presidente da cooperativa, Julinho Tonus, disse que a nova indústria representa um salto de competitividade no setor. “A industrialização é um caminho sem volta para o agro. Com essa estrutura, conseguimos agregar valor à produção dos cooperados, ampliar mercados e fortalecer toda a cadeia produtiva”, afirma.

O empreendimento teve apoio do Finep, BNDES, BRDE, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú, o evidencia a articulação entre cooperativismo e crédito para viabilizar projetos de grande escala no setor agroindustrial.

O projeto começou em 2021 com a aquisição da área destinada ao complexo industrial. Em 2023, foram iniciadas as obras com a terraplenagem do terreno e, em 2024, avançou a construção da estrutura, e agora entra em operação.

Efeito multiplicador

Além da escala industrial, o projeto traz impacto direto na economia regional. A estimativa é de geração de 150 empregos diretos, além de um volume expressivo de vagas indiretas ligadas à logística, serviços e cadeia de suprimentos.

Pato Branco tem 454 indústrias responsáveis por 9.063 empregos diretos. Com população de 97 mil habitantes, a cidade apresenta o maior PIB do sudoeste, na ordem de R$ 4.548.297.000,00.

O presidente da Tradição enfatiza que com a nova planta, a cooperativa passa a absorver integralmente a produção de soja dos cooperados e também a operar em integração com cooperativas parceiras, ampliando a circulação de renda e fortalecendo o ecossistema do agronegócio.

A expectativa, segundo o prefeito, é de incremento na arrecadação de impostos e dinamização da economia local, com maior retenção de riqueza na região a partir da industrialização da matéria-prima. “Com o novo complexo, a cooperativa avança na estratégia de verticalização da produção e se posiciona entre os projetos de expansão da agroindústria brasileira, em um momento em que o país busca ampliar sua capacidade de processamento e geração de valor no campo”.