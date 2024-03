Comércio cresce e gera empregos fora da temporada em Pontal do Paraná

Nos últimos dias, duas redes de supermercados que atuam no litoral paranaense e têm lojas em Pontal do Paraná (Jardim Canadá, Praia de Leste e Ipanema) realizaram ações de recrutamento em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

As entrevistas foram na Agência do Trabalhador em Praia de Leste e, somadas, ofertaram 150 vagas de emprego em várias funções, sendo 100 para o novo Super Rede que será inaugurado em Canoas nas próximas semanas, e outras 50 vagas para completar as equipes do Bavaresco em Praia de Leste.

Mais de 300 candidatos (as) compareceram às entrevistas e mais de 200 tiveram currículos encaminhados ao RH das empresas, segundo Albor Neto, gerente da Agência do Trabalhador de Pontal. Ele adiantou que as duas ações já realizadas foram um sucesso, feitas em conjunto por agentes públicos da Prefeitura, por gerentes de operação e profissionais de RH das duas redes de supermercados. “Estamos trabalhando para captar em breve a abertura de, pelo menos, outras 150 vagas com a construção de uma nova unidade do Bavaresco em Ipanema”, garante o gerente.

Com isso, o setor de supermercados gerou 150 empregos diretos na cidade. Vagas no comércio podem chegar a 300 com abertura de loja em Praia de Leste e novo supermercado em Ipanema. O mais importante é que o aumento de vagas de emprego acontece fora da temporada de turismo do verão.

Mais empregos serão gerados também com a abertura de mais uma filial das Lojas Colombo, em Praia de Leste, na PR-412. “Outras empresas já informaram que querem se instalar na cidade. O prefeito Rudão Gimenes determinou celeridade e toda atenção necessária para que os processos de contratação ocorram rapidamente. Nossa prioridade é trabalhar para ajudar a gerar mais emprego e renda numa cidade que cresce todos os dias”, declara Albor.