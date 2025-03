Polícias do Paraná e Santa Catarina cumprem mandados em Guaratuba e no Sudoeste

Foto: Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), prendeu três pessoas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e cumpriu sete mandados de busca e apreensão. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), em diversas regiões do Paraná.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, sendo dois em Guaratuba, quatro em Pato Branco, um em Coronel Vivida – as duas últimas no Sudoeste do estado.

Conforme a delegada da PCPR Franciela Alberton, a operação é parte da continuidade das investigações iniciadas em 11 de fevereiro de 2025, quando a PCPR apreendeu aproximadamente 66 quilos de entorpecentes que seriam levados para Pato Branco, onde seriam comercializados.

Com a identificação do destinatário da droga e de outros possíveis envolvidos, a autoridade policial solicitou as medidas cautelares, que foram autorizadas pelo Juízo Criminal de Pato Branco.

“Durante as diligências, três pessoas foram presas, uma em cumprimento de prisão preventiva e duas em flagrante. Foi apreendida pequena quantidade de cocaína e maconha, além de R$ 17 mil em dinheiro e dois veículos”, explica.

Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Denúncias – A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (46) 3272-2403, diretamente à equipe de investigação.