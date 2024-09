Preso em Matinhos um homem condenado por estupro de vulnerável

Foto: Gabrielle Sversut/PCPR

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem, de 49 anos, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu nesta quarta-feira (11), em Matinhos.

De acordo com o delegado Thiago Fachel, o crime aconteceu em 2013, na cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Estado.

“O crime aconteceu contra uma pessoa menor de 14 anos na época dos fatos. Ações como essa são de extrema relevância para tirar de circulação indivíduos que estejam com mandado de prisão em aberto”, explica o delegado.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário para os demais procedimentos.

DENÚNCIAS – Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.