Com La Niña e mudanças climáticas, inverno pode ser 2ºC mais quente

Orla Central (Praia das Canoas) no inverno em Guaratuba | foto: Gustavo Aquino 2.jul.2022

O inverno começa oficialmente às 17h51 desta quinta-feira (20) e se estende até 22 de setembro, quando dá lugar à primavera.

No Estado, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o inverno terá episódios de frio intenso, aqueles períodos de dois a três dias com possibilidade de geada em alguns pontos, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.

“Porém, a previsão aponta que a temperatura deve ficar em torno de 1ºC a 2ºC acima da média para a estação, consequência do fenômeno La Niña e das mudanças climáticas globais”, informou a Agência Estadual de Notícias (AEN). No Litoral, por exemplo, as temperaturas médias históricas variam entre 13,7ºC e 23,6ºC. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), entre 9,5ºC e 23,3ºC.

Meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib explica que o inverno paranaense tem por característica menor volume de chuva, favorecendo a passagem de sistemas frontais, em sua maioria frentes frias, o que favorece o ingresso de massas de ar frio e seco de origem polar. É essa condicionante que causa queda acentuada nas temperaturas em intervalos de 24 e 48 horas.

“Teremos mais massas de ar frio em relação ao que ocorreu no ano passado, mas com a característica de serem de curto tempo. Nesses intervalos, o tempo será parecido com o que vimos no outono, inclusive com ondas de veranico”, destaca.

Segundo o meteorologista, julho e agosto costumam ser os meses mais secos, com as chuvas se tornando mais frequentes a partir da segunda quinzena de setembro devido ao aquecimento acentuado da atmosfera. Por isso, diz ele, a tendência é que a precipitação acumulada fique pouco abaixo da média. “Outro fenômeno típico da estação é a ocorrência de nevoeiros com intensidade e duração diretamente associadas ao padrão de tempo predominante na região. Mas, a partir da elevação da temperatura durante o dia, essa neblina logo se dissipa”, afirma o meteorologista.

LA NIÑA – Neste ano, o prognóstico baseado em modelos climáticos indica a incidência do fenômeno La Niña com intensidade oscilando entre fraca e moderada, com 69% de probabilidade entre julho e setembro. Esse evento é caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, alterando os padrões do clima.

Nesse cenário, o volume de chuva tende a ficar de dentro a abaixo da normal climatológica para a estação no leste e abaixo da média nas demais regiões do Estado. Já a temperatura média do ar deve situar-se entre dentro e acima da normalidade, como já ocorreu no outono.

É provável a ocorrência de massas de ar frio rápidas tardias no final do inverno e durante a primavera, causando declínio acentuado da temperatura. “Considerando as informações disponíveis até o momento, a previsão climática indica que teremos ondas de ar frio mais frequentes do que no inverno de 2023, mas esses sistemas meteorológicos terão curta duração”, afirma o meteorologista Reinaldo Kneib.

PRIMEIRO DIA – Para quinta-feira (20), primeiro dia do inverno, o Simepar indica uma variação no clima conforme a região do Estado.

No Litoral, o sol predomina na maioria das cidades, mas deverá ser com muitas nuvens em Guaratuba e Morretes. As temperaturas variam entre 16ºC e 26ºC.

No Norte tende a ser quente, seco e ensolarado. Eventos pontuais de chuvas com maior variação da nebulosidade ocorrem nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Nas demais áreas, o tempo fica estável com temperaturas agradáveis à tarde.

O sol predomina em Paranavaí, Maringá, Londrina, Apucarana, Jacarezinho, Jaguariaíva e Paranaguá. O tempo fica parcialmente nublado em Umuarama, Cascavel, Telêmaco Borba, Guarapuava, Guaíra, Rio Negro e em Curitiba. O dia deve ser nublado em Ponta Grossa e Campo Mourão. Há previsão de chuva para Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória e Laranjeiras do Sul.

A temperatura mínima prevista é 13º C em União da Vitória e a máxima deve atingir 30º C em Umuarama, Maringá e Paranavaí.

Ouça reportagem da AEN: