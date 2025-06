No dia mais frio do ano, menor temperatura do Litoral foi de 2 ºC

Registro foi às 7h, em Guaraqueçaba | foto: Renato Soares

No segundo dia da recente onda de frio, 23 estações meteorológicas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) e três do Inmet ( Instituto Nacional de Meteorologia) registraram as temperaturas mais baixas de 2025 até o momento nesta quarta-feira (25). General Carneiro, no extremo sul, teve a menor temperatura do ano em todo o Estado até o momento: -7,8°C.

No Litoral, quatro cidades tiveram o dia mais frio do ano. A menor temperatura foi de 2 ºC, em Guaraqueçaba, às 7h. Nas duas estações de Antonina, as mínimas foram de 4,3 ºC e 4,7 ºC, às 6h e 7h, respectivamente. Em Paranaguá, chegou a 7,6°C, às 5h. Em Morretes, a estação do Inmet, mediu mínima de 7,6°C, sem informar o horário.

Temperaturas negativas

Pelo Paraná, um total de 20 estações marcaram temperaturas abaixo de zero, com General Carneiro (Inmet) alcançando -7,8°C, a menor do estado em 2025. Esse valor é muito próximo do recorde histórico do Paraná, que foi de -7,9°C em 20 de julho de 2021, também em General Carneiro.

A sensação térmica foi negativa em 37 das 48 estações do Simepar devido ao vento constante. Francisco Beltrão (-7,3°C), o distrito de Entre Rios em Guarapuava (-6,9°C), Jaguariaíva (-6,3°C) e Pinhão (-6,1°C) foram os locais com o índice de frio mais intenso.

Na capital, os -0,3°C foram acompanhados de geada e sensação térmica de -1,9°C. Curitiba não via temperaturas negativas desde julho de 2021, quando marcou -0,8°C. O céu limpo e o vento fraco contribuíram para geadas em cidades do Centro-Sul, Sudoeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.

Sensação Térmica

Segundo Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar, a sensação térmica é a temperatura que o corpo realmente percebe. No verão, é calculada com base na umidade relativa e na temperatura do ar: quanto maiores ambos, maior o índice de calor. No inverno, em resfriamentos intensos, a sensação térmica é influenciada principalmente pela baixa temperatura e pelo vento; quanto maior a velocidade do vento, menor a sensação térmica (relação inversamente proporcional).

Mudanças no Tempo

Mesmo com predomínio de sol à tarde, as temperaturas permanecerão amenas, e o tempo mudará novamente na próxima madrugada. Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar, informa que a chuva retorna ao estado na quinta-feira, começando pelo Oeste e Sudoeste e se espalhando pelas demais regiões ao longo do dia.

No Leste e na Região Metropolitana de Curitiba, as chuvas chegam entre o final da tarde e a noite de quinta-feira.

Com a chuva, o frio diminui um pouco na quinta e sexta-feira, e o tempo segue instável, com baixa amplitude térmica, especialmente na metade Sul paranaense. Há previsão de chuva a qualquer momento e muita nebulosidade.

São esperadas tempestades localizadas (principalmente na quinta-feira), com os maiores acumulados de chuva no Oeste e Sudoeste. Na faixa Central do Paraná, os acumulados podem chegar a 50 mm, e nas áreas de divisa com Santa Catarina, até 80 mm.

No final de semana, uma nova frente fria avançará sobre o estado, com previsão de pancadas de chuva, descargas elétricas e a possibilidade de temporais localizados, segundo Barbieri. A próxima semana começará com temperaturas baixas na metade Sul do estado, mas o frio não será tão intenso quanto nesta semana.

Previsão

A população pode acessar dados detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses no site www.simepar.br, com duas atualizações diárias.

Menores Temperaturas Registradas (Simepar)

Confira as 23 estações do Simepar que registraram a menor temperatura do ano nesta quarta-feira:

Estação Temperatura Horário Antonina 4,7°C 7h APPA Antonina 4,3°C 6h Cambará -0,1°C 7h Cândido de Abreu 1,8°C 0h Cerro Azul 0,4°C 7h Cornélio Procópio 2,4°C 7h Curitiba -0,3°C 6h Fazenda Rio Grande -2,9°C 5h Irati -2,5°C 5h Francisco Beltrão -3,0°C 6h Guarapuava -2,9°C 4h Jaguariaíva -2,7°C 7h Lapa -2,2°C 5h Londrina 0,9°C 7h Paranaguá 7,6°C 5h Pinhais -1,5°C 4h Ponta Grossa -2,3°C 7h Guaraqueçaba 2,0°C 7h Santa Helena 1,1°C 3h Telêmaco Borba -1,2°C 7h Ubiratã 0,3°C 5h Umuarama 1,2°C 3h União da Vitória -1,1°C 7h

Menores Temperaturas Registradas (Inmet)

Três estações do Inmet também atingiram a menor temperatura de 2025 até o momento nesta quarta-feira: