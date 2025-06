Nova frente fria traz chuvas no domingo e frio na terça-feira

O mar está gelado, mas o sol é convidativo para um passeio na praia | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O sábado (21) de inverno amanheceu ensolarado e com temperaturas amenas em todo o Litoral. Mas uma nova frente fria se aproxima do Paraná e deve chover entre domingo (22) e segunda-feira (23) e esfriar intensamente entre terça (24) e quarta-feira (25).

No domingo, o tempo começa a mudar rapidamente nas regiões de divisa com o Mato Grosso do Sul, com a formação de várias tempestades. Mas no Litoral, que faz parte da região Leste, as mudanças acontecem um pouco depois.

“Ao longo da madrugada de segunda-feira a frente fria avança pelas demais regiões do Paraná. Leste, Centro-Sul e Norte terão mais chuva, mais vento, e maior incidência de raios”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Na madrugada e manhã de segunda-feira ainda há possibilidade de temporais na metade Norte e Leste do Estado, mas a frente fria se afastará para São Paulo e para o Oceano Atlântico, deixando para trás uma massa de ar polar que vai provocar uma queda brusca das temperaturas na terça e quarta-feira.

“Teremos mínimas abaixo de zero grau na terça-feira e muito próximo de zero na quarta-feira no Centro-Sul do Estado, inclusive com formação de geadas bastante amplas, principalmente na madrugada de terça para quarta-feira. Esse ar frio é bem severo. Vem de forma continental e chega a provocar diminuição das temperaturas também no Litoral e no extremo Norte do Estado, que devem registrar mínimas abaixo de 10°C na quarta-feira”, detalha Kneib.