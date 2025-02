Confira a programação de Carnaval de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba

Pontal do Paraná

De sexta (28) a terça (4) em cinco balneários: Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul.

A estrutura da festa conta com três trios elétricos que se revezarão entre os balneários, além de um palco fixo em Santa Terezinha.

Sábado (1º), em Shangri-lá, tem o desfile dos blocos “Pinga é Festa e Ohh”.

Na segunda (3), o bloco “Pangaré” desfila em Praia de Leste.

Haverá seis matinês para as crianças nos balneários.

Matinhos

Sexta (28)

16h – Boi Mamão – Em frente à Casa da Cultura – Calçadão Central

Sábado (1º)

18h30 – Concentração do Bloco Urso Preto – Saída às 20h

21h – Matinbanda – Saída em frente ao Sesc até Rua Alvorada

Domingo (2)

10h às 14h – Carnaval 98 FM – Praia Brava de Caiobá

15h às 21h – Carnaval dos Amigos do Roque Vernalha (Mariscão) – Rua Jacinto Mesquita

18h às 20h – Bloco Urso Preto – concentração rua Lapa com Guarapuava, próx ao quartel da PM.

19h – Caiobanda – saída em frente ao Iate Clube de Caiobá, sede Praia Mansa (Rua Atílio de Leão Macedo, 57) até a praça Dante Luiz Junior (Pracinha da Praia Mansa)

21h – Caiobanda – Saída em frente ao Sesc até rua Alvorada

Segunda (3)

21h – Carnafolia – Saída em frente ao Sesc até Rua Alvorada

Guaratuba

Serão cinco dias de festa com quatro palcos em toda a extensão da avenida 29 de Abril.

Os palcos terão 40 shows de músicas de diversos estilos, com 15 bandas, inclusive o sertanejo.

Duas duplas foram divulgadas e farão shows a partir da 0h, no palco da Praia Central: Fernando & Fabiano, sábado (1º) e Thaeme & Thiago, segunda-feira (3).

Na sexta-feira (28) haverá com o Grito de Carnaval no palco Sunset, na Praça dos Namorados, e o encerramento será na terça-feira (4) com o Carnaval Infantil, no mesmo local, a partir das 16h.

No sábado (1º), acontece o Carnaval do Coroados com o Bloco do Caranguejo. A concentração será na Rua Porto Rico, de onde o bloco e o carro de som partirá às 21h, seguindo pela Avenida Guanabara e encerrando o percurso na Rua Castro. O evento seguirá até 1h da manhã.

Na segunda-feira (3) terá o desfile da Banda de Guaratuba, dos blocos e da Escola de Samba Unidos de Guaratuba, saindo da avenida Ponta Grossa.

Programação dos palcos

Sexta (28)

Palco Sunset – Praça dos Namorados

19h30 – Dj Júnior

20h – Vapor de válvula

21h30 – DJ Júnior

22h – Blokinho

23h30 – DJ Júnior

0h – Fábio Lenny

1h30 – DJ Júnior

Sábado (1º)

Palco Praia

19h30 – DJ Furto

20h – Djambi

21h30 – DJ Furto

22h – Curte ai

23h30 – DJ Furto

0h – Fernando e Fabiano

1h30 – DJ Furto

Palco Avenida 1 – em frente à Concretiza Construtora

19h30 – DJ Gui Nóbrega

20h – GTG

21h30 – DJ Gui Nóbrega

22h – Serena Flor

23h30 – DJ Gui Nóbrega

0h – Terezo

1h30 – DJ Gui Nóbrega

Palco Avenida 2 – em frente ao Bradesco

19h30 – Lucas Canali

20h – Rafa Maia

21h30 – Lucas Canali

22h – Terezo

23h30 – Lucas Canali

0h – GTG

1h30 – Lucas Canali

Palco Sunset – Praça dos Namorados

19h30 – Wesley Gomes

20h – Curte ai

21h30 – Wesley Gomes

22h – Rafa Maia

23h30 – Wesly Gomes

0h – Djambi

1h30 – Wesley Gomes

Domingo (2)

Palco Praia

19h30 – DJ Nóbrega

20h – Voraz

21h30 – DJ Gui Nóbrega

22h – Dan Zenon

23h30 – DJ Gui Nóbrega

0h – Terezo

1h30 – DJ Nóbrega

Palco Avenida 1

19h30 – DJ Júnior

20h – Dan Zenon

21h30 – DJ Júnior

22h – Pra sacudir

23h30 – DJ Júnior

0h – Ronaldo

1h30 – DJ Júnior

Palco Avenida 2

19h30 – DJ Furto

20h – Pra Sacudir

21h30 – DJ Furto

22h – Ronaldo

23h30 – DJ Furto

0h – GTG

1h30 – DJ Furto

Palco Sunset

19h30 – DJ Rasta

20h – GTG

21h30 – DJ Rasta

22h – Terezo

23h30 – DJ Rasta

0h – Voraz

1h30 – DJ Rasta

Segunda (3)

Palco Praia

19h30 – Lucas Canali

20h – Djambi

21h30 – Lucas Canali

22h – Terezo

23h30 – Lucas Canali

0h – Thaeme e Thiago (show nacional)

1h30 – Lucas Canali

Palco Avenida 1

19h30 – DJ Rasta

20h – Blokinho

21h30 – DJ Rasta

22h – Rafa Maia

23h30 – DJ Rasta

0h – Ronaldo

1h30 – DJ Rasta

Palco Avenida 2

19h30 – DJ Gui Nóbrega

20h – Dani e Gabriela

21h30 – DJ Gui Nóbrega

22h – Blokinho

23h30 – DJ Gui Nóbrega

0h – Rafa Maia

1h30 – DJ Gui Nóbrega

Palco Sunset

19h30 – DJ Furto

20h – Terezo

21h30 – DJ Furto

22h – Dani e Gabriela

23h30 – DJ Furto

0h – Djambi

1h30 – DJ Furto

Terça (4)

Palco Sunset

15h30 – DJ Furto

16h – Dani e Gabriela

17h30 – DJ Furto

18h – Curte ai

19h30 – DJ

