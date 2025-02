Programação do Carnaval em Antonina, Morretes e Paranaguá

Antonina

Sexta (28)

20h30 – Desfile do Bloco Bom Brinquedo

21h – Abertura oficial e coroação do Rei Momo e da Rainha

21h30 – Desfile de blocos: Boi do Norte, Coelho Folião e Fanfarra Maluka

22h30 – Baile público com Banda Inox

3h – Encerramento

Sábado (1º)

19h – Desfile de blocos: Beco do Mijo, Siri Rica, Leva Eu, Bloco do Dragão, Sovaco da Cobra, Amigos da Pita, Chopp do Galinho, Bloco do Boneco e Última Hora

23h – Baile público com Banda Madeira

3h30 – Encerramento

Domingo (2)

21h – Desfile das Escolas de Samba: Leões de Ouro, Unidos do Portinho, Escola deSamba do Batel e Filhos da Capela

1h – Baile público com Banda É Noix

3h30 – Encerramento

Segunda (3)

16h – Baile Infantil com Grupo Tupi Pererê

18h – Corrida Rústica das Escandalosas

20h – Concurso das Escandalosas e das Charmosas

21h – Baile público com Banda Bora Rolê

0h30 – Baile público com Banda Clover

3h30 – Encerramento

Terça (4)

21h – Baile público com Banda Coração Brasil

1h20 – Show Nacional com Thaeme & Thiago

3h – Encerramento

Morretes

Morretes | foto: Prefeitura Municipal

Sábado (1º)

15h – Música mecânica

18h –Banda Batucada Boa

19h – Bloco do Caranguejo

19h30 – Banda Álcool Mais

21h – Banda Jeito A Mais

23h30 – Banda Frenesi

2h: Encerramento

Domingo (2)

15h – Música mecânica

17h – Bloco Tzudas da Vila

18h – Bloco Rocio Folia

19h – Bloco da Vila Ferroviária

20h – Música mecânica

21h – Banda Sob Medida

23h30 – Banda Virado a Vesso

2h: Encerramento

Segunda (3)

15h – Música mecânica

16h – Banda Batucada Boa

19h – Escola de Samba da XV

21h – Bloco Garibaldis e Sacis

22h – DJ

23h – Banda Chamavó

2h: Encerramento

Terça (4)

15h – Música mecânica

16h – Bloco do Boneco / Bloco Infantil

17h30 – Banda Batucada Boa

19h – Banda Bom Rolê

23h – Banda Fernanda Liz

2h: Encerramento

Paranaguá

Carnailha | foto: Prefeitura de Paranaguá

Em Paranaguá, o Carnaval vai acontecer na Ilha do Valadares, na Ilha do mel e nos clubes. Confira:

Carnailha

Na Ilha dos Valadares será realizado o Carnailha, evento que chega à 20ª edição e será realizado na terça (4). A concentração dos foliões será às 16h na Praça Cyro Abalém, com participação do Grupo Boi de Mamão, da Associação de Cultura Popular Mandicuera, e o Bloco Carnavalesco Flor de Macambira.

Ilha do Mel

Na Ilha do Mel, haverá dois eventos organizados por moradores e empreendedores das comunidades. Em Nova Brasília, acontecerá o Ilha do Mel Folia 2025 nos dias 2 e 3 de março (domingo e segunda). O bloco se concentra às 18h, no trapiche de Nova Brasília, de onde sai em direção à Praia de Fora e finaliza com música ao vivo no Bar Barrancos, no domingo (2). Já na segunda (3), o show ao vivo será no Terminal de Embarque de Nova Brasília.

Em Encantadas, os blocos saem nos dias 1º e 2 de março (sábado e domingo). No sábado (1º), o Bloco do Fiasco tem concentração às 16 horas, em frente à Pousada Morada da Sereia, de onde sai para percorrer a orla do Mar de Dentro. No domingo (2), o Bloco do Morro se concentra às 10h, na praça em frente ao Trapiche de Encantadas, para também percorrer a orla do Mar de Dentro, com a participação da bateria do bloco Flor de Macambira, de Paranaguá.

Clubes

Na sexta (28), a partir das 21h, tem o Baile Vermelho e Preto no Clube Atlético Seleto, com os grupos Minibloco, Bartucada e Duca Sessions e um DJ nos intervalos.

Sábado (1º) a partir das 15 horas, o Seleto também promove o Vermelho e Preto Kids, matinê com Palhacinha Kika e sua turma, Personagem Vivo Bumblebee e DJ’s.

Ainda na sexta (28), a casa noturna Hangar realiza o Hangar Folia 2025, a partir das 21 horas, com a participação da Banda Auê, Banda Pior que Dor de Dente e Banda Vitória, com as marchinhas tradicionais.

Já o Clube Olímpico de Paranaguá vai realizar o Olímpico Folia no sábado (1º) a partir das 22h, com a animação da tradicional Banda Vitória. Na terça (4) acontece o Baile Infantil a partir das 15h.

Guaraqueçaba

Por enquanto, a única festa confirmada é o tradicional Baile de Guaraqueçaba, que acontece há 45 na Ilha Rasa. Será no sábado (1º), a partir das 20h.

