Confira as ações do 8M e do mês do Dia Internacional da Mulher no Litoral do Paraná
Atividades começaram com pedalada em Guaratuba, seguem na manhã desta sexta-feira (6) na Câmara Municipal em Paranaguá e acontecem no decorrer do mês de março também em Guaraqueçaba, Matinhos e Pontal do Paraná
Conselhos e organizações de mulheres do Litoral do Paraná promovem diversas ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março (8M), comemorado neste domingo.
As atividades começaram nesta quinta-feira (5) com uma pedalada no balneário Coroados em Guaratuba e seguem na manhã desta sexta-feira (6) em Paranaguá, com evento da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal.
Diversas atividades acontecem no decorrer do mês.
As informações sobre a programação são do Fórum dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos de Mulheres do Litoral – PR.
Guaraqueçaba
19/03
Mulher, você não está sozinha
Ônibus Lilás
Palestra com a Patrulha
Maria da Penha
Atendimentos a todas as mulheres, consultas e exames rápidos: diabetes, pressão, consultas com psicólogo, advogado, assistente social, entre outros
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h30 às 17h
Guaratuba
08/03
Dia das Mulheres
Prefeitura e OPM
Local: Ao lado Ginásio José Richa
Horário: 13h às 18h
08/03
Ato contra violência
Coletivo Juntas
Local: Praia Central – letreiro/ segue para caminhada
Horário: 14h às 16h
08/03
Caminhada contra violência
Movimento Olga Benário
Concentração Praia Central segue até Praça dos Namorados
Horário: 14h30
Paranaguá
06/03
Fortalecendo Vozes
Procuradoria Especial da Mulher
Local: Câmara Municipal de Paranaguá
Horário: 10h
08/03
Dia das Mulheres no Aeroparque
Roda de conversa, poesia, apresentações e artesanato
Local: Ao lado do Parquinho e módulo da Guarda Municipal
Horário: 14h
16/03
Ação de Conscientização e Apoio às Mulheres
Informações de prevenção à violência, direitos e rede de atendimento
UBM e Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco
Local: Terminal Urbano de Paranaguá
Horário: 13h30
Matinhos
08/03
Mulheres na Rua
Ato e caminhada contra o feminicídio e todas as violências
Coletivo de Mulheres – Central de Movimentos Populares
Local: Mercado do Peixe
Horário: 14h
09/03
Banco vermelho – ação pelo fim da violência contra a mulher
Local: UFPR Litoral
Horário: 09h
23/03
Março Mulheres Litoral
Palestra com Lígia Cardieri, socióloga e especialista em saúde pública, da Rede Feminista de Saúde
Local: UFPR Litoral
Horário: 14h
Pontal do Paraná
09/03
Resistência feminina: direitos, defesa e voz na justiça
Local: Auditório da Casa da Cultura – Balneário Primavera
Horário: 13h30
28/03
Roda de conversa sobre direitos, saúde das mulheres, violência contra as mulheres e fluxo de atendimento
Local: Em frente à Câmara de Vereadores – Pontal do Sul
Horário: 10h às 16h
Colaboração: Grazi Eurich