Confira as ações do 8M e do mês do Dia Internacional da Mulher no Litoral do Paraná

Atividades começaram com pedalada em Guaratuba, seguem na manhã desta sexta-feira (6) na Câmara Municipal em Paranaguá e acontecem no decorrer do mês de março também em Guaraqueçaba, Matinhos e Pontal do Paraná

Conselhos e organizações de mulheres do Litoral do Paraná promovem diversas ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março (8M), comemorado neste domingo.

As atividades começaram nesta quinta-feira (5) com uma pedalada no balneário Coroados em Guaratuba e seguem na manhã desta sexta-feira (6) em Paranaguá, com evento da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal.

Diversas atividades acontecem no decorrer do mês.

As informações sobre a programação são do Fórum dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos de Mulheres do Litoral – PR.

Guaraqueçaba

19/03

Mulher, você não está sozinha

Ônibus Lilás

Palestra com a Patrulha

Maria da Penha

Atendimentos a todas as mulheres, consultas e exames rápidos: diabetes, pressão, consultas com psicólogo, advogado, assistente social, entre outros

Local: Câmara Municipal

Horário: 8h30 às 17h

Guaratuba

08/03

Dia das Mulheres

Prefeitura e OPM

Local: Ao lado Ginásio José Richa

Horário: 13h às 18h

08/03

Ato contra violência

Coletivo Juntas

Local: Praia Central – letreiro/ segue para caminhada

Horário: 14h às 16h

08/03

Caminhada contra violência

Movimento Olga Benário

Concentração Praia Central segue até Praça dos Namorados

Horário: 14h30

Paranaguá

06/03

Fortalecendo Vozes

Procuradoria Especial da Mulher

Local: Câmara Municipal de Paranaguá

Horário: 10h

08/03

Dia das Mulheres no Aeroparque

Roda de conversa, poesia, apresentações e artesanato

Local: Ao lado do Parquinho e módulo da Guarda Municipal

Horário: 14h

16/03

Ação de Conscientização e Apoio às Mulheres

Informações de prevenção à violência, direitos e rede de atendimento

UBM e Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco

Local: Terminal Urbano de Paranaguá

Horário: 13h30

Matinhos

08/03

Mulheres na Rua

Ato e caminhada contra o feminicídio e todas as violências

Coletivo de Mulheres – Central de Movimentos Populares

Local: Mercado do Peixe

Horário: 14h

09/03

Banco vermelho – ação pelo fim da violência contra a mulher

Local: UFPR Litoral

Horário: 09h

23/03

Março Mulheres Litoral

Palestra com Lígia Cardieri, socióloga e especialista em saúde pública, da Rede Feminista de Saúde

Local: UFPR Litoral

Horário: 14h

Pontal do Paraná

09/03

Resistência feminina: direitos, defesa e voz na justiça

Local: Auditório da Casa da Cultura – Balneário Primavera

Horário: 13h30

28/03

Roda de conversa sobre direitos, saúde das mulheres, violência contra as mulheres e fluxo de atendimento

Local: Em frente à Câmara de Vereadores – Pontal do Sul

Horário: 10h às 16h

Colaboração: Grazi Eurich