Construção da Ponte de Guaratuba chega à parte estaiada e às encostas do morro

As obras da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, chegaram a 38,8% de execução em janeiro, informa o boletim do Consórcio Supervisor da Ponte de Guaratuba, contratado pelo Estado. Nesse período, um dos destaques foi a finalização da concretagem dos blocos dos mastros principais (estacas e blocos de coroamento) do trecho estaiado.

De acordo com o relatório, segue em andamento a chamada mesoestrutura (pilares), com a armação, montagem de forma e concretagem, que é realizada em três etapas, as quais totalizam 12,6 metros de altura. Após a mesoestrutura, será iniciada a superestrutura do trecho estaiado, que envolve as vigas e a laje onde passarão os carros.

O Consórcio Nova Ponte, das construtoras. também iniciou a implantação de uma grua fixa em um dos principais apoios da ponte para a execução do trecho estaiado. A grua, posicionada no bloco de coroamento, funcionará como “guindaste”, que vai auxiliar no transporte de tudo o que é necessário para a construção, tanto da parte central como do tabuleiro da ponte.

Segundo a engenheira do DER/PR e fiscal da obra, Larissa Vieira, o ritmo segue intenso e dentro dos prazos programados. “Iniciamos 2025 com o mesmo propósito de qualidade, eficiência e segurança durante todas as etapas da construção da Ponte de Guaratuba. O nosso objetivo é cumprir a execução sempre dentro do cronograma estipulado para chegar ao objetivo de entrega da obra, em 2026. Essa é uma das maiores obras do Estado do Paraná”, destaca.

Fotos: Gediel Mendes – CSPG

Traçado já está visível

Em janeiro, o traçado da ponte começou a ficar “visível”. As atividades focaram na execução das estacas do trecho pré-moldado, envolvendo cravação, escavação e concretagem; fabricação e lançamento das vigas longarinas pré-moldadas e a execução das travessas do trecho pré-moldado.

Para a infraestrutura da ponte, até o momento, foram 36 estacas concluídas, sendo 16 do trecho estaiado e 20 do trecho pré-moldado. Ao total, são 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado.

Também houve execução das travessas que receberão as vigas longarinas, com sete já finalizadas. Já na superestrutura aconteceu a continuidade da fabricação das vigas longarinas pré-moldadas, chegando ao final do mês com o acumulado de 55 estruturas fabricadas.

Na parte sul, próximo à região central de Guaratuba, ocorreu a continuidade nos serviços de contenções, com a execução do solo grampeado e estaca raiz no morro.. No lado norte, perto do limite com Matinhos, continua a implementação da alça de acesso a Cabaraquara com atividades de terraplenagem.



Ponte terá 1.244 metros

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Os dados do relatório de acompanhamento da obra, referente ao mês de janeiro de 2025, mostram que o contrato está com um avanço de 38,8% em relação ao cronograma físico-financeiro, o que representa um investimento de R$ 150 milhões a preços iniciais.

A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), e vai receber R$ 386,9 milhões.

A construção da Ponte de Guaratuba pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento. Confira a construção da Ponte de Guaratuba com as câmeras 24 horas