Ponte de Guaratuba ultrapassa marca dos 55% de execução da obra

Fotos: Rodrigo Félix Leal/Seil-PR

As obras da Ponte de Guaratuba chegaram a 55,7% de execução, informa o novo relatório, que detalha avanços em novos marcos estruturais.

Em abril, teve continuidade a execução das estacas do trecho pré-moldado, que envolveu as atividades de cravação, escavação e concretagem, a fabricação e lançamento das vigas longarinas pré-moldadas, execução das travessas do trecho pré-moldado, execução das aduelas de disparo dos apoios 4 e 5, bem como as lajes do trecho pré-moldado.

De maneira geral, é possível visualizar o avanço da estrutura de sustentação e da pista avançando sobre a Baía de Guaratuba a partir da margem sul. Para a infraestrutura, seguem em andamento a concretagem de estacas no trecho estaiado (que receberá a estrutura metálica do desenho da ponte) e no trecho pré-moldado. Ao total, serão 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado.

Na chamada superestrutura, teve continuidade a fabricação das vigas longarinas pré-moldadas, chegando ao acumulado de 81 estruturas fabricadas e 65 lançadas. Já no trecho pré-moldado, houve a continuidade do lançamento de placas pré-moldadas de concreto, também conhecidas como pré-lajes sobre as vigas longarinas, onde posteriormente acontecerá a consolidação da laje (pista para os veículos e ciclistas).

Segundo o Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, já foram utilizadas 2,5 mil toneladas de aço e 17 mil metros cúbicos de concreto, além de 250 toneladas de gelo na concretagem – o gelo tem como objetivo controlar a temperatura do concreto durante o processo de hidratação do cimento.

Trecho estaiado

Sobre o trecho estaiado, o boletim de obras destaca ainda que a infra (estacas e blocos de coroamento) e mesoestrutura (pilares) das torres principais estão finalizadas. Na sequência, sobre os pilares, foi finalizada a aduela de partida do apoio 04 e deu início na armação da aduela de partida do apoio 05.

Nesse sentido, pela complexidade da estrutura, optou-se pela execução da aduela de partida do apoio 04 em três etapas de concretagem, sendo que a última das etapas foi concretada no mês de abril.

Acessos

Em relação aos acessos, no lado sul deu-se continuidade nos serviços de contenções, com a execução do solo grampeado e estaca raiz nos morros. Também teve início a escavação para diminuição da rampa do morro. Ainda no lado sul, aconteceu a terraplenagem de algumas áreas.

Na margem norte da baía, próximo ao limite com o município de Matinhos, foi concluída a implementação do desvio provisório que coincidirá com o futuro acesso a Cabaraquara, com atividades de pavimentação.

“Estamos com um grande volume de serviços em execução em ambas as margens, garantindo a implantação dos acessos da ponte sem prejudicar o acesso às vias locais pela população e visitantes. Tudo está seguindo um planejamento cuidadoso, utilizando a tecnologia mais moderna para elaboração de projetos de engenharia” afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Cronograma – Os dados do relatório de acompanhamento da obra mostram que o contrato está com um avanço de 55,7% em relação ao cronograma físico-financeiro, o que representa um investimento de R$ 215.546.374,98 a preços iniciais.

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

