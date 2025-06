Obra da Ponte de Guaratuba conecta estudantes ao legado cultural da região

Foto: MSR Ambiental

Alunos da Escola Municipal Iraci Miranda Kruger, na Prainha, participaram recentemente de uma ação educativa promovida pelo Programa de Educação Patrimonial, vinculado à construção da Ponte de Guaratuba. O local escolhido para a atividade teve como critério a proximidade com a obra.

A ação teve como tema central a pesca artesanal, uma prática tradicional de relevância para a identidade cultural e econômica das comunidades litorâneas do Paraná. Na ocasião, estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental participaram de uma oficina de manufatura cerâmica, inspirada nas técnicas utilizadas historicamente pelas comunidades pesqueiras.

De acordo com o arqueólogo e analista ambiental que atua no acompanhamento das obras da construção da Ponte de Guaratuba, Pedro Procedino, a oficina levou aos alunos uma vivência prática de observação, exploração e apropriação de saberes tradicionais, com o objetivo de conectar os estudantes às técnicas ceramistas dos grupos indígenas que habitaram a região.

“Mais do que produzir uma peça, os alunos aprenderam sobre a importância histórica da cerâmica, o uso consciente dos recursos naturais e a relação entre cultura e meio ambiente, que são pilares essenciais para a formação de uma consciência crítica e sensível ao patrimônio local”, destacou o arqueólogo.

Ele explica que a construção da Ponte de Guaratuba engloba não apenas uma estrutura de obra física, mas também a consciência com a preservação do meio ambiente e com a história e cultura da comunidade.

“A Ponte de Guaratuba é uma obra que transforma o território, então ela precisa também reconhecer e respeitar o que já existe ali. A cultura local é viva, é feita pelas pessoas, e o trabalho arqueológico e patrimonial ajuda a garantir que essa história não seja apagada”, destaca Procedino.

“Quando falamos sobre cerâmica indígena, dos saberes tradicionais, modos de vida, como a pesca artesanal, estamos falando de uma herança que precisa ser compreendida e respeitada. Nosso trabalho é dar visibilidade a tudo isso dentro de um processo de desenvolvimento, que seja consciente e integrado com o meio e com a memória da região”, ressalta o profissional.

O Programa de Educação Patrimonial integra o conjunto de ações dos resultados arqueológicos e de valorização do patrimônio cultural local vinculados à obra da Ponte de Guaratuba. Ele é desenvolvido pelo Consórcio Nova Ponte. O principal objetivo é promover um processo contínuo de sensibilização e reconhecimento do patrimônio arqueológico e dos modos de vida tradicionais, por meio de ações educativas, participativas e integradoras.

O programa atua em dois eixos complementares: um voltado aos trabalhadores da obra e o outro direcionado à comunidade local, com ênfase nas escolas municipais do entorno da obra. Nessas instituições, são desenvolvidas oficinas educativas, exposições, aulas expositivas e vivências práticas.

“Ações como essas são essenciais para estabelecer uma ponte entre o passado e o presente, conectando os estudantes ao patrimônio cultural e ambiental. Quando uma criança molda uma vasilha de barro com as próprias mãos, ela não está apenas aprendendo uma técnica, mas também está entrando em conexão com uma história que é dela, enraizada no espaço em que vive. É uma forma de educação que sensibiliza, valoriza a diversidade cultural e transforma a maneira como a comunidade se percebe e se reconhece”, destaca o arqueólogo.

O programa visa, sobretudo, fortalecer os vínculos entre passado e presente, promovendo a valorização dos saberes tradicionais, já que a memória e relação com o meio ambiente permanecem vivas na região.

Construção em tempo real

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Para conferir as obras em tempo real acesse www.correiodolitoral.com/confira-a-construcao