Convenção do Mobiliza confirma candidatura de Requião à Prefeitura de Curitiba

Foto: Eduardo Matysiak

Convenção do partido Mobiliza, na manhã deste sábado (3), oficializou a candidatura de Roberto Requião à Prefeitura de Curitiba. Ainda não foi definido o candidato a vice-prefeito, o que deve ocorrer nos próximos dez dias.

“A convenção foi sensacional. Temos uma chapa de vereadores comprometida com as pessoas de Curitiba. Ninguém ligado a grupo econômicos e interesses que exploram o município em favor do lucro de minorias”, disse Requião.

“Queremos uma prefeitura para os curitibanos e não para os negocistas”, afirmou o ex-senador.

De acordo com ele, o vice será alguém “profundamente ligado à população da cidade, na mesma linha que eu assumo”.