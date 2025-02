Presidente nacional do PDT convida Requião Filho para se filiar

Foto: Divulgação

O ministro da Previdência Social e presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi, esteve em Curitiba na manhã de hoje (7) e tomou um café da manhã com o ex-governador Roberto Requião e o deputado estadual, Requião Filho. No centro da conversa, veio o convite oficial para que o parlamentar reconstrua o PDT no Paraná.

O deputado afirma que ainda faltam ajustes a serem acertados antes de aceitar a proposta.

“Teremos reuniões ainda. Se ficar claro que é possível construir um partido, uma proposta de Paraná como alternativa ao que existe hoje, vou enfrentar o desafio”, declarou Requião Filho.

Em suas redes sociais, o deputado compartilhou uma foto da reunião, que incluiu o secretário nacional do PDT, André Menegotto. Sem dar muitos detalhes, disse apenas ter tido “uma boa conversa”.

Saída do PT – O parlamentar teve autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE) para se desfiliar do Partido dos Trabalhadores. A decisão do Tribunal garante que Requião Filho não sofrerá prejuízos em seu terceiro mandato como deputado estadual.

Recentemente, o deputado tomou posse como membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná e deixou a liderança da oposição na Alep.