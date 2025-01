Itaipu apoia inclusão social em municípios com menor IDH do Paraná

Apoio à Orquestra de Cordas vai atender 600 jovens | foto: Jonathan Nenemann / Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional assinou, na tarde desta sexta-feira (17), em Curitiba, quatro convênios nas áreas social, ambiental e cultural, que vão beneficiar alguns dos municípios com os menores IDHs do Paraná, incluindo alguns do Vale do Rio Ribeira, no Noroeste do Estado, além de Curitiba, Região Metropolitana e Paranaguá.

São dois convênios voltados à prevenção e ao atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, um convênio sobre o ensino da música para jovens em situação vulnerabilidade social e outro para 13 associações de catadores de material reciclado, setor historicamente atendido pela Itaipu. O investimento total dos quatro convênios é de R$ 14.326.726,34.

Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, o que unifica os quatro convênios é a inclusão social. “Tudo isso é a cara do projeto do presidente Lula. Um projeto que visa, principalmente, levar uma vida mais digna às pessoas que não tiveram essa oportunidade”, afirmou. “São sete municípios, da região com menor IDH [Índice de Desenvolvimento Humano] do Estado, que terão este atendimento especial.”

O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, comentou sobre alguns objetivos da Itaipu que vão além da produção de energia, como cuidar do meio ambiente, investir no desenvolvimento social e dar mais qualidade de vida e dignidade às pessoas. “Esses quatro convênios prestigiam esses três valores. Gerar energia, riqueza e bem-estar social é um compromisso da Itaipu”, comentou.

Enio Verri: “Vida mais digna às pessoas” | foto: Jonathan Nenemann / Itaipu Binacional

Proteção a crianças e adolescentes

Os dois convênios voltados à proteção a crianças e adolescentes investem em duas frentes: na prevenção à violência e no atendimento às vítimas de violência. O convênio “Caminhos de Cura – ressignificar o trauma vivido por crianças e adolescentes vítimas de violência sexual”, assinado com a Associação Félix, foi de R$ 3.187.931,14, com validade de 24 meses.

Com 22 anos de existência, a Associação já atendeu mais de 33 mil pessoas. O projeto tem o objetivo de fazer o atendimento psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e de suas famílias. Serão 100 jovens atendidos por ano, além da orientação jurídica a pelo menos 350 famílias por ano. O público do projeto são comunidades periféricas de Curitiba, outras cidades da Região Metropolitana e Paranaguá.

“A participação da Itaipu significa um divisor de águas, uma conquista maravilhosa, expandindo nosso trabalho para outras cidades. Esse projeto traz um novo olhar, levando o cuidado com a criança, o adolescente e a família para esses novos espaços”, afirmou a fundadora da Fundação Fênix, Sandar Dolores Ribas.

Já com o Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (IECAP), foi lançado o Programa de Formação do Projeto Casulo, de um convênio assinado no final de 2024, também de 24 meses e no valor de R$ 4.964.405,20. O projeto trabalha com a prevenção da violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes por meio de ações psicossociais para capacitação das famílias e Rede de Proteção e orientação das crianças sobre o tema.

“Este aporte da Itaipu é muito importante. Em todo município que a gente chega, as pessoas apontam a relevância de ter Itaipu como parceira, a seriedade dos projetos”, comentou o diretor de projetos do IECAP, Carlos Pires. Segundo ele, com o investimento será possível estabelecer uma frente regional de enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente, para apoiar os municípios nesta questão.

O projeto prevê 9.240 atendimentos a 1.540 crianças, além de 5.544 atendimentos a 924 famílias. Também serão capacitados 400 profissionais do Sistema de Garantia de Direitos de sete municípios abrangidos. Outras 1.200 pessoas da comunidade serão capacitadas nos processos formativos com foco no tema da prevenção à violência contra crianças e adolescentes.

Coleta seletiva

Maria José: com apoio da Itaipu, trabalho do catador ficou menos braçal | foto: Jonathan Nenemann / Itaipu Binacional

Cerca de 220 catadores de 13 associações serão beneficiados pelo convênio de R$ 4.244.390 assinado com o Instituto Vozes. O objetivo é fortalecer as boas práticas em gestão de recicláveis com a inclusão socioprodutiva de catadores da região de Curitiba. Além da aquisição de equipamentos, será dada assessoria técnica para elaborar um plano de negócios que contribua com a sustentabilidade dos empreendimentos.

Catadora desde os dez anos de idade, a presidente do Instituto Vozes, Maria José de Oliveira Santos, comentou sobre como o apoio da Itaipu dá mais dignidade ao trabalho dos agentes ambientais. “Tudo que eu tenho hoje é por meio da reciclagem e, com essa ajuda da Itaipu, o trabalho do catador ficou menos braçal, menos pesado, melhorou muito. Várias cooperativas foram beneficiadas”, afirmou.

Orquestras de cordas

No início da solenidade de assinatura dos convênios um grupo de jovens da Orquestra de Cordas apresentou várias músicas clássicas. O convênio com o Quarteto de Cordas Alberto Nepomuceno, de R$ 1.930.000,00, vai ofertar aulas gratuitas de instrumentos de cordas para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, dando continuidade às Orquestras Infanto-juvenis de Cordas. Serão ofertadas 600 vagas para aulas de violino, viola clássica e violoncelo.

O grupo foi fundado em 2011, levando música clássica a jovens em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, dois deles estão estudando no exterior e outros já participam de orquestras jovens em São Paulo e fazem especialização em música.

“Sem a Itaipu a gente não conseguiria atender mais alunos. E não é só ensinar música. A gente acaba mexendo com toda a família, é uma oportunidade de resgatar um menino da rua. A música clássica torna a pessoa mais dedicada, mais estudiosa e abre inúmeras portas profissionalmente”, comentou o diretor financeiro do quarteto de cordas, Matheus Magalhaes Silva.

A doméstica Adriana Giehl de Moraes concorda com Matheus. Ela ficou impressionada com o desenvolvimento que a filha Maria Paula, de 12 anos, teve com a música, após mais de três anos no projeto. “A gente sempre torce que nossos filhos vão para frente e a música leva para esse lado. As crianças que estão na orquestra têm o certificado de melhores alunos do colégio. Minha filha também aprendeu o desenho, pela concentração que desenvolveu com a música”, afirmou.

O convênio prevê também a realização de 20 ensaios abertos, como forma de aproximar os pais do processo educativo dos filhos, além de proporcionar a aproximação da comunidade com o projeto e com a música. O projeto proporcionará a criação, a manutenção e a ampliação das escolas de música erudita no Estado do Paraná e das Orquestras Infanto-Juvenis de Cordas.