Corpo de adolescente de Irati que se afogou em Guaratuba é encontrado

O adolescente que se afogou na manhã deste sábado (1º) na orla Central de Guaratuba, foi encontrado, sem vida, na tarde deste domingo (2). O corpo foi encontrado a cerca de 2 km da costa.

Eduardo Santiago Machado, de 15 anos, residente em Irati, no Sudeste do Paraná, entrou no mar num grupo de cinco pessoas da mesma cidade e foram puxados para o fundo, possivelmente por uma corrente de retorno.

Quatro delas conseguiram sair da água com auxílio de barco de pescador, mas o adolescente desapareceu. As buscas por mar e pelo ar começaram imediatamente.