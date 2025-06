Atletas dos Jogos do Idoso se despedem de Pontal do Paraná

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

A segunda abertura da Série Bronze dos Jogos da Integração do Idoso (Jiidos) movimentou a noite de quinta-feira (12), na Associação Banestado, em Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Os jogos se despedem de Pontal e voltam ao Litoral em novembro.

Na cidade, os jogos aconteceram em duas etapas: a primeira foi entre os dias 9 a 12 de junho e a segunda, de 12 a 15.

As disputas incluíram modalidades coletivas como vôlei câmbio, handebol por zona e basquete relógio, além de provas individuais como xadrez, dominó, peteca e tênis de mesa.

Um dos pontos altos da programação foi o Baile Mix Dançante, que animou a noite do dia 13 e contagiou os participantes com música e descontração.

O evento contou com a presença de lideranças locais e estaduais, entre elas o secretário municipal de esportes, Eduardo Saçaki; o secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski; e o diretor de Inovações da SEES, Tiago Campos.

Promovidos pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Esporte (Sees) com apoio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e Prefeitura de Pontal do Paraná, os Jogos da Integração do Idoso proporcionaram momentos de convivência, atividade física e lazer durante a semana inteira

Os Jiidos seguem até novembro com mais duas etapas: a Série Prata, de 1º a 5 de outubro, em Bandeirantes, e a Série Ouro, de 5 a 9 de novembro, em Guaratuba.

Ao longo das fases, a expectativa é reunir cerca de 3 mil atletas de diferentes cidades.