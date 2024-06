Curso de Medicina da UFPR realiza cirurgias em Guaraqueçaba

Foto: UFPR

O projeto de extensão “Cirurgilhas” visa proporcionar acesso a cirurgias ambulatoriais para a população do litoral paranaense que tem no deslocamento por mar um grande obstáculo para realizar procedimentos frequentemente rápidos e que requerem poucos recursos.

Nos dias 8 e 9 de junho, ocorreu a 5ª ação do Projeto de Extensão Cirurgilhas, no município de Guaraqueçaba. Foram avaliados 45 pacientes, dos quais 31 necessitaram de intervenções cirúrgicas. Como alguns pacientes apresentavam mais de uma lesão, foi realizado um total de 69 procedimentos de cirurgia ambulatorial. Somando todas as cinco ações realizadas o alcance foi de 337 procedimentos em 150 pacientes.

Foto: UFPR

A iniciativa, que já realizou ações anteriores na cidade, contou com a participação de profissionais de saúde e voluntários que trabalham incansavelmente para atender os pacientes. Entre os procedimentos, foram realizadas cirurgias ambulatoriais de pequeno porte, abrangendo uma variedade de condições.

A equipe destaca que a incidência de lesões confirmadas de câncer de pele não melanoma na população atendida foi alta, superando a média observada na população em geral. Além disso lesões consideradas benignas, causam impacto funcional e psicológico e muitas persistiam há mais de uma década. Essas lesões foram tratadas com um tempo cirúrgico mínimo, raramente ultrapassando 30 minutos. A maioria dos pacientes apresentou uma expectativa de recuperação inferior a 10 dias.

Os pacientes operados receberam cuidados pós-operatórios e foram encorajados a seguir recomendações médicas para recuperação rápida e completa. A comunidade local expressou sua gratidão aos profissionais e voluntários que fizeram possível essa iniciativa tão benéfica.

Parceria entre Medicina e Enfermagem da UFPR

A equipe médica, composta por especialistas e cirurgia geral, enfermagem e medicina, tem como objetivo a realização de procedimentos ambulatoriais com anestesia local. Dentro os casos atendidos, estão tumosres de pele, cistos, lipomas, unhas encravada, corpos estranhos e abcessos.

A equipe foi composta pelos estudantes de medicina: Sofia Júlio Mastey, Anne Caroline Braz, Flávia Pecine Payan, Bruna Carla Hendges, Lucas Raphael Oliveria de Oliveira, Cristiane Almeida Stahlschmidt e Camila Yukari Paiva Miyasaki e estudantes de enfermagem: Eduarda Cristini Batista Cirino, Giovans Immich Martins, Isabelle Costa Ferreira e Beatriz Petters sob supervisão da professora Fernanda Moura D’Almeida Miranda e o médico ortopedista Werveley Rubele Valenza.

O projeto de extensão é coordenado pela professora Silvania Klug Pimentel e resulta de uma parceria entre Departamento de Cirurgia do Curso de Medicina e Departamento de Enfermagem, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas) e a Secretaria Municipal de Saúde de Guaraqueçaba. A ação teve apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, com a hospedagem em sua Colônia de Férias na cidade.

Foto: UFPR

Foto: UFPR

Fonte: UFPR / Bruna Soares, com informações do departamento de medicina e enfermagem da UFPR