Denian Couto anuncia que integra grupo para solucionar caos de Guaratuba

Foto: Mauríico Gonçelves / Guara News

O deputado estadual Denian Couto (Podemos), voltou a Guaratuba neste sábado (11) e participou de uma reunião com o prefeito Mauricio Lense e sua equipe de secretários. Também participaram vereadores.

Eles trabalham para solucionar a crise física e administrativa deixada pela gestão anterior, informou o deputado. “A situação de fato é muito complicada. Mas, todo o levantamento já está sendo feito, in loco, para sanar os pontos mais emergências. Juntos, vamos reerguer Guaratuba”, afirmou Couto.

A página Guara News acompanhou a reunião e gravou o deputado enviando mensagens ao governador Ratinho Junior e secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, pedindo auxílios emergenciais ao município, como drenagem dos canais para combater as inundações, ambulância, medicamento e insumos para as unidades de saúde.

Maurício Gonçalves, do Guara News, também entrevistou Denian Couto que resumiu a situação e apontou que os problemas são uma herança do prefeito anterior (Roberto Justus) que, “sabendo que perdeu a eleição, fez de tudo para dificultar”, disse.

Depois da reunião, Denian seguiu com o prefeito para visitar algumas áreas, como o loteamento Castel Novo. “O que vimos é gravíssimo. Famílias vivendo em condições precárias, por falta de ações básicas da prefeitura, como a limpeza de canais, que evitaria os alagamentos. Infelizmente é uma Guaratuba que pouca gente conhece. Mas, o nosso trabalho por aqui é intenso e a população vai ver os resultados práticos”, avaliou.

De acordo com o Guara News, também foram visitados os bairros Cohapar, Carvoeiro, Piçarra, Eliana e Nereidas.

Foto: Assesorria parlamentar de Denian Couto

Decreto de Situação de Emergência Administrativa

Nesta quinta-feira (9), Mauricio Lense decretou emergência administrativa no município, por conta de problemas em praticamente todas as áreas. O texto do Decreto Nº 26.292 resume a situação encontrada.

Ausência de materiais de limpeza e de expediente;

Frota de veículos municipais, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas sem condições apropriadas de uso;

Ausência da correta migração de dados de plataforma de gestão administrativa anteriormente implementado para a nova plataforma contratada;

Ausência das certidões obrigatórias e, por conseguinte, o recebimento de emendas e a celebração de convênios estaduais e federais;

Ausência de pagamento da cota patronal ao fundo de previdência dos servidores;

Existência de vultosa dívida com a previdência municipal, cujos valores são objeto de auditoria pelos departamentos competentes;

Significativo passivo financeiro (restos a pagar) decorrentes de compras de produtos e serviços sem a correspondente capacidade financeira;

Convocação de servidores de concurso público em período eleitoral, o que aparentemente viola as disposições da legislação atinente à espécie;

Indícios de utilização indevida de emendas parlamentares que podem caracterizar irregularidade contábil;

Serviços inviabilizados ante a inexistência de contratos vigentes;

Procedimentos licitatórios interrompidos injustificadamente que atentam contra os princípios da gestão pública;

Falta de critérios para a concessão de gratificações aos servidores públicos efetivos;

Indícios de realização de empenho de despesas sem dotação orçamentária mediante a construção de suposto excesso de arrecadação, o que pode caracterizar grave irregularidade administrativa;

Falta de informações claras e verossímeis, durante a transição de governo, dos contratos em vigor de natureza de prestação continuada e da real situação financeira e contábil do município;

