Deputada Ana Júlia propõe criação da Rede Estadual de Cursinhos Populares

Em sintonia com uma mobilização nacional que reúne mais de 1.000 vereadores jovens em apoio aos cursinhos populares, a deputada Ana Júlia Ribeiro (PT) apresentou nesta semana um projeto de lei para instituir a Rede Estadual de Cursinhos Populares do Paraná (RECP-PR). A proposta visa democratizar o acesso ao ensino superior, dando suporte a cursinhos pré-vestibulares gratuitos voltados para estudantes de grupos socialmente vulneráveis.

Inspirada pelo programa nacional CPOP, regulamentado pelo presidente Lula, a RECP-PR pretende fortalecer iniciativas que atendam prioritariamente pessoas oriundas da escola pública, integrantes do Cadastro Único, indígenas, quilombolas, negros, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulberabilidade. O projeto autoriza o Poder Executivo a criar e coordenar a rede, com participação da Secretaria de Estado da Educação e articulação entre diversas secretarias.

Entre os objetivos da RECP-PR estão garantir espaços adequados para o funcionamento dos cursinhos, fomentar a permanência dos estudantes por meio de auxílios transporte e alimentação, apoiar a formação continuada dos educadores populares, incentivar atividades culturais e promover a integração com universidades públicas estaduais.

“Este projeto reforça o compromisso com a inclusão social e o direito à educação de qualidade para todos e todas, especialmente para quem enfrenta mais barreiras para chegar à universidade”, destaca a deputada Ana Júlia. “Acreditamos que a ampliação dos cursinhos populares é fundamental para reduzir desigualdades e construir um Paraná mais justo.”

A proposta (620/2025) chega em um momento de forte mobilização dos parlamentares jovens do PT em todo o país, que, no Dia do Estudante (11/08), protocolaram projetos para municipalizar a Rede Nacional de Cursinhos Populares, buscando replicar localmente os benefícios do programa federal e ampliar o acesso à educação superior para jovens de baixa renda. O projeto de lei da deputada Ana Júlia iniciou tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira, dia 12.