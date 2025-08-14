Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Paranaguá Refis prorroga mob

Deputada Ana Júlia propõe criação da Rede Estadual de Cursinhos Populares

Redação

Em sintonia com uma mobilização nacional que reúne mais de 1.000 vereadores jovens em apoio aos cursinhos populares, a deputada Ana Júlia Ribeiro (PT) apresentou nesta semana um projeto de lei para instituir a Rede Estadual de Cursinhos Populares do Paraná (RECP-PR). A proposta visa democratizar o acesso ao ensino superior, dando suporte a cursinhos pré-vestibulares gratuitos voltados para estudantes de grupos socialmente vulneráveis.

Inspirada pelo programa nacional CPOP, regulamentado pelo presidente Lula, a RECP-PR pretende fortalecer iniciativas que atendam prioritariamente pessoas oriundas da escola pública, integrantes do Cadastro Único, indígenas, quilombolas, negros, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulberabilidade. O projeto autoriza o Poder Executivo a criar e coordenar a rede, com participação da Secretaria de Estado da Educação e articulação entre diversas secretarias.

Entre os objetivos da RECP-PR estão garantir espaços adequados para o funcionamento dos cursinhos, fomentar a permanência dos estudantes por meio de auxílios transporte e alimentação, apoiar a formação continuada dos educadores populares, incentivar atividades culturais e promover a integração com universidades públicas estaduais.

“Este projeto reforça o compromisso com a inclusão social e o direito à educação de qualidade para todos e todas, especialmente para quem enfrenta mais barreiras para chegar à universidade”, destaca a deputada Ana Júlia. “Acreditamos que a ampliação dos cursinhos populares é fundamental para reduzir desigualdades e construir um Paraná mais justo.”

A proposta (620/2025) chega em um momento de forte mobilização dos parlamentares jovens do PT em todo o país, que, no Dia do Estudante (11/08), protocolaram projetos para municipalizar a Rede Nacional de Cursinhos Populares, buscando replicar localmente os benefícios do programa federal e ampliar o acesso à educação superior para jovens de baixa renda. O projeto de lei da deputada Ana Júlia iniciou tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira, dia 12.

Redação
Leia também
Paraná

Comissão aprova proposta que amplia reserva de vagas a afrodescendentes em concursos públicos no Paraná

Paraná

TV Assembleia vai divulgar previsão do tempo do Simepar

Paraná

Deputado Anibelli Neto é o novo líder do MDB na Assembleia Legislativa

Paraná

Campanha estadual vai buscar reverter leis que permitiram terceirização

Paraná

Deputado quer reforçar cuidados com a saúde de profissionais da Segurança Pública

Paraná

Assembleia debate terceirização e retirada de direitos dos trabalhadores