Deputado denuncia vazamento de dados de pais e alunos das escolas públicas

Requião Filho protocolou requerimento cobrando explicações Superintendente da Paraná Educação

Foto: Eduardo Matysiak

O deputado estadual Requião Filho (PT) protocolou um requerimento incisivo solicitando a convocação do Superintendente da Paraná Educação, Carlos Roberto Tamura, para prestar esclarecimentos sobre a denúncia de desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Em questão está a contratação de uma empresa situada no Mato Grosso do Sul para integrar sistemas entre os municípios do Paraná, com uma grave suspeita: o uso criminoso de dados pessoais de pais de alunos para fins políticos.

Segundo o deputado apurou, há fortes indícios de que funcionários da prestadora de serviço, aproveitando-se de seu acesso privilegiado aos contatos, enviaram material político contra os professores do Paraná. Esta ação não só representaria uma flagrante violação da LGPD, mas também uma tentativa de manipular a opinião pública e desmoralizar os profissionais da educação, denuncia o parlamentar.

Essa não seria a primeira vez que vemos o governo do Paraná envolvido em polêmicas relacionadas ao uso indevido de dados pessoais. Durante as eleições de 2022, o governo estadual já havia sido acusado de enviar, de forma ilegal, mensagens em massa via SMS para a população. Esse histórico de denúncias reforça a necessidade de uma investigação aprofundada e a responsabilização dos envolvidos.

O jornalista Diego Feijó de Abreu, em uma série de postagens em suas redes sociais, expôs o que considera irregularidades na gestão da educação no estado. Ele denuncia a contratação de professores via MEI (Microempreendedor Individual) como uma manobra para privatizar a educação pública. Além disso, Abreu aponta o uso de canais governamentais para a disseminação de mensagens promocionais e ameaças políticas.

A convocação de Carlos Roberto Tamura para uma oitiva na Comissão de Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos é um passo crucial para trazer à luz as práticas obscuras e irresponsáveis da Paraná Educação, considera o deputado. Requião Filho argumenta que existe uma urgência de proteger a privacidade dos dados de alunos e seus pais, bem como de garantir que as ações do governo estadual estejam em conformidade com a lei.

“Este requerimento é um chamado à transparência e à responsabilidade. Em tempos em que a privacidade e a segurança da informação são temas centrais, é essencial que a gestão pública seja exemplar e que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. A expectativa é de que novas informações surjam, elucidando os procedimentos e políticas adotadas pela Paraná Educação e revelando possíveis desvios e abusos”, alertou o parlamentar.

Com essa convocação, o deputado espera não só esclarecer os fatos, mas também enviar uma mensagem clara à população: o uso indevido de dados pessoais e a tentativa de manipulação política não serão tolerados.

“É hora de responsabilizar os culpados e proteger o que é de direito dos cidadãos: a privacidade e a integridade de suas informações pessoais”, declarou.