Governo Federal vai construir mais três creches no Litoral do Paraná

Três municípios do Litoral do Paraná receberão novas creches do Governo Federal: Antonina, Guaratuba e Paranaguá. As obras estão incluídas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC Seleções da Educação.

Segundo o Governo Federal, as novas creches e escolas de educação infantil têm capacidade para 94 crianças em turno integral, com custo estimado em aproximadamente R$ 3,5 milhões cada (Tipo 2).

No caso de Guaratuba, o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) está prevista para ser construída no bairro Piçarras. Há outro CMEI do governo federal planejado para o bairro Castel Novo, obra que foi anunciada em 2024.

R$ 120 milhões no estado

O investimento, feito pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), será de R$ 2,3 bilhões em todo o país e inclui a construção de 505 novas creches e pré-escolas, além da aquisição de mil novos ônibus escolares. De acordo com o governo, a maioria dessas obras podem ser entregues entre 2026 e 2027.

A seleção priorizou atender áreas de vulnerabilidade social, para ampliação da oferta de vagas para crianças de zero a cinco anos, e garantir mais segurança e conforto no traslado à escola, além de contribuir para a redução da evasão escolar dos estudantes. O Paraná vai receber 33 creches e 10 ônibus escolares, num investimento de R$ 120,6 milhões.

O anúncio do governo federal foi feito na quinta-feira (24) e os dados específicos do Paraná foram divulgados pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e por parlamentares da bancada paranaense.

Municípios paranaenses que receberão novas creches:

Antonina, Araucária, Assis Chateaubriand, Cambé, Campina da Lagoa, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Guaratuba, Iretama, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Ortigueira, Paranaguá, Pato Branco, Piên, Pinhais, Pinhão, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, São João do Triunfo, São José dos Pinhais, Sarandi, Tijucas do Sul e União da Vitória.

Municípios contemplados com ônibus escolares:

São João do Caiuá, Santo Antônio do Sudoeste, Bituruna, Paiçandu, Califórnia, Mandaguaçu, Siqueira Campos, Planalto, São João do Ivaí e Bom Sucesso.