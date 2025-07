Maurício e Evani anunciam que obras da Escola do Mirim serão retomadas

A Prefeitura de Guaratuba e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) assinaram o Termo de Compromisso de Conclusão de Obra (TCCO) para a retomada da construção da Escola do Bairro Mirim.

A unidade escolar, com 12 salas de aula, integra o Plano de Ações Articuladas (PAR) e teve sua execução paralisada há mais de um ano.

O anúncio foi feito pelo prefeito Maurício Lense (Podemos) e pela vice-prefeita e secretária de Educação, Evani Justus (MDB).

O novo termo, firmado por meio do convênio, prevê a liberação de recursos no valor de R$ 5.692.062,96 e estabelece um prazo de até 24 meses para a conclusão da obra, localizada na Rua Alfredo Dias.

Durante o ato de assinatura, Lense ressaltou que a retomada da obra representa o cumprimento de um compromisso assumido com a população. Segundo ele, a assinatura do termo com o governo federal e a liberação dos recursos necessários para concluir a escola, é um momento de grande importância para o município, viabilizado pelo esforço coletivo da equipe da prefeitura.

Evani Justus, destacou também que o avanço só foi possível graças à união entre as secretarias e ao comprometimento da gestão, sendo o trabalho em equipe decisivo para que o projeto pudesse ser retomado.

A retomada da obra representa um avanço significativo na infraestrutura educacional do município. Durante o anúncio, A secretária Evani também agradeceu ao prefeito pela nomeação de mais professores aprovado em concurso na rede municipal..