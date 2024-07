Dez dicas de estudo para o concurso dos Correios

Seleção oferece mais de 122 mil vagas com salários de até R$ 33,9 mil. Edital sai em setembro.

Foto: Freepik

Os preparativos para o concurso dos Correios 2024 já começaram. De acordo com o órgão, a banca organizadora será definida em agosto, e o edital divulgado em setembro. O início das contratações deve ocorrer ainda em dezembro. Ao todo, serão 122.819 vagas com salários de até R$ 33,9 mil. Os interessados em conquistar uma oportunidade devem se preparar.

Há diferentes métodos para planejar os estudos para as provas de um concurso público. De acordo com especialistas, a melhor estratégia é escolher um método que seja de fácil adaptação à rotina e ao aprendizado do aluno.

Segundo o youtuber do canal Quero Passar em Concursos, Guilherme Machado, criar mapa mental é uma estratégia que pode ajudar na organização e memorização das informações. A especialista em concursos públicos, Laura Amorim, concorda. Segundo ela, os mapas mentais podem ser usados como material-base para acompanhar videoaulas, permitindo que o estudante realize anotações de tópicos, grife partes importantes e acrescente ressalvas específicas para o certame.

O youtuber do canal Maldita Fcc, Mateus Alves, ressalta a importância da preparação antecipada. Ele acredita que o edital dos Correios deste ano será mais extenso do que o último, realizado em 2011. Para as vagas de nível médio, ele recomenda estudar Português, Matemática, Informática, Direito Constitucional e Administrativo.

Para os estudos de Informática, ele sugere que os estudantes tenham como base o edital do concurso do INSS de 2022, pois é o mais atualizado sobre o assunto. Mateus também destaca a necessidade de um cronograma de estudos para manter a disciplina e o foco.

Laura reforça a necessidade de os estudantes cuidarem da saúde física e mental durante o processo de preparação, assegurando tempo para atividades físicas, alimentação equilibrada e momentos de descanso e lazer. Ela relembra que é possível acompanhar as notícias e atualizações sobre o concurso dos Correios em sites especializados e nas redes sociais oficiais da empresa.

Métodos de estudo são variados

Um dos métodos de estudo usados por concurseiros é a compra de materiais atualizados e específicos para uma determinada seleção, como apostilas, livros, videoaulas e questões de provas anteriores. A revisão periódica dos conteúdos ajuda a fixar o aprendizado.

Realizar simulados regularmente também é uma estratégia para identificar pontos fortes e fracos, além de proporcionar mais experiência com o formato das questões e o tempo de prova.

Grupos de estudo, presenciais ou virtuais, funcionam como um espaço para trocar experiências, tirar dúvidas e compartilhar materiais. Por isso, também trazem benefícios aos estudantes.

De acordo com os especialistas da área, o estudante deve testar quais métodos se encaixam melhor na rotina diária, para que os estudos possam ter constância, e facilitam a absorção dos conteúdos.

Como estudar para o concurso dos Correios

Embora a escolha dos métodos de aprendizagem seja individual, algumas dicas podem auxiliar os estudantes na preparação para o concurso dos Correios.

1. Mantenha o foco nos tópicos principais: analise as provas anteriores e conheça o perfil da banca examinadora para identificar quais assuntos costumam ser mais cobrados. A partir de então, priorize os temas durante os estudos.

2. Realize um estudo ativo: a realização de anotações, grifos, circulação de palavras-chave e formulação de perguntas sobre o conteúdo durante o estudo contribui para a fixação das informações aprendidas.

3. Faça a revisão espaçada: a técnica consiste em revisar o conteúdo estudado em intervalos de tempo cada vez maiores, o que ajuda na consolidação das informações na memória a longo prazo.

4. Realize um estudo intercalado e distribuído: faça a alternância entre diferentes disciplinas durante os estudos. Na prática, você pode dedicar 45 minutos para uma disciplina, fazer uma pausa de 5 minutos e, depois, iniciar o estudo de uma disciplina complementar.

5. Crie o hábito de marcar os textos: caso a preferência seja por estudar com material impresso, inclua grifos, sublinhados e anotações à margem que podem auxiliar na memorização.

6. Assista videoaulas: o recurso ajuda a fixar o conteúdo e tirar dúvidas. Durante a aula, faça resumos e crie mapas mentais para facilitar a absorção dos conhecimentos.

7. Resolva questões: a estratégia é considerada uma das melhores maneiras de se preparar para um concurso, pois ajuda a entender melhor o estilo da banca e oferece a oportunidade de aplicar o conhecimento de forma prática.

8. Participe de grupos de estudos: é uma maneira de trocar experiências e conhecimentos, além de esclarecer dúvidas.

9. Faça mapas mentais: a ferramenta é útil para revisões rápidas e memorização de conteúdo, podendo ser usada como material-base para acompanhar videoaulas.

10. Tenha um cronograma de estudos: a preparação deve ser feita com antecedência. Para isso, é aconselhável estruturar um cronograma de estudos para manter a disciplina e o foco.