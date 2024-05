Divergências sobre show de Madonna pouco importam ao povo brasileiro, diz Requião Filho

Deputado estadual abordou as críticas ao espetáculo musical na capital carioca, diante da tragédia que acomete o Rio Grande do Sul

Deputado na tribuna da Alep | foto: Eduardo Matysiak

Em uma sessão marcada por debates na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta segunda-feira (6), o deputado Requião Filho (PT), líder da bancada de oposição, trouxe à tona uma discussão que parece distante dos problemas urgentes enfrentados pelos brasileiros. Com o Rio Grande do Sul enfrentando uma das piores tragédias de sua história, o parlamentar criticou duramente a atenção dada a temas como o recente show da Madonna no Rio de Janeiro, no último sábado (5).

“O show da Madonna resolveu o problema do Brasil e curou as divergências identitárias do país? Não. Agravou a tragédia no RS? Não. Devolveu a minha bandeira ou a camiseta canarinho? Não. Foi apenas um show da Madonna, simples assim! Quem não a conhecia, se assustou, mas os shows dela sempre foram assim e o que a tornaram o que ela é hoje. Só isso. Agora virem a página”, falou o deputado.

Crítica à distração do debate público

O parlamentar se referiu ao excesso de problemas enfrentados pelo país, para que os discursos políticos sejam tomados por discussões tolas, moralistas e sem sentido. Aproveitou o ensejo e provocou uma correção em fala de outro deputado que o antecedeu, que acusava erroneamente o Governo Federal de proibir acesso a diferentes religiões em presídios e penitenciárias.

“Segundo o decreto mencionado, o texto não proíbe e sim garante a prática de todas as religiões. Aliás, oferecer isso aos presos, para quem está privado de liberdade, é uma atividade altamente necessária, ajuda na ressocialização, no sentido de pertencimento, mas desde que sejam todas as religiões”, comentou.

A voz da razão em meio à controvérsia

Em um aparte, a deputada Ana Júlia (PT) reforçou as críticas ao que chamou de “falso moralismo”, mencionando especificamente a dinâmica política e econômica por trás do show da Madonna, que foi financiado inteiramente por empresas privadas sem envolvimento de recursos federais. “O Governo do Estado do Rio de Janeiro é do PL, o prefeito do Rio de Janeiro é do PSD, e não teve recurso nenhum do governo federal, foram duas empresas privadas que trouxeram o show”, destacou.

Ana Júlia complementou: “É de fato fazer um caldeirão, misturar as coisas e colocar a culpa de coisas que não têm nada a ver com nada, e quem gosta do show da Madonna assiste, quem não gosta, desliga a televisão, não vai ao show, não participa.”

Foco no essencial

“O que nós temos são notícias que servem para divertir e para desviar a atenção dos problemas reais que temos no Brasil, a desgraça que acomete o Rio Grande do Sul, os problemas econômicos do país, os posicionamentos da nossa classe política em relação aos cidadãos brasileiros. Deveríamos estar aqui discutindo emprego, segurança, o papel do estado para atender o povo, e deixar essa pauta moral de lado, porque ela só aumenta a divergência entre os brasileiros ao invés de construir uma união”, finalizou Requião Filho.

Com essas palavras, os deputados da oposição na Alep evidenciam sua preocupação com a distração causada por debates superficiais e insistem na urgência de abordar os verdadeiros desafios que afligem o Brasil, especialmente em tempos de crise evidente.