Documentário inédito resgata a memória de Mestre Leonildo, guardião do fandango e da alma caiçara

Cinemateca de Curitiba lança “Mestre Leonildo, sapateando e valseando a vida” neste sábado (18)

Mestre Leonildo / cena do filme / Divulgação

No mês que marca o segundo ano de falecimento de uma das figuras mais emblemáticas do litoral paranaense, a Cinemateca de Curitiba abre suas portas para a estreia de “Mestre Leonildo, sapateando e valseando a vida”. O lançamento, que ocorre no dia 18 de abril, às 19h, celebra a trajetória de Leonildo Pereira: luthier, músico, poeta e um dos grandes baluartes do Fandango de Guaraqueçaba.

Com direção e roteiro de Geraldo Pioli, o documentário de longa-metragem é o resultado de um trabalho minucioso de captação e pesquisa que atravessou duas décadas. O filme não apenas documenta a musicalidade do litoral, mas mergulha na intimidade de um homem que transformava o que a Mata Atlântica lhe oferecia em arte. Leonildo não era apenas um executor; ele era o criador de seu próprio som, construindo rabecas e violas a partir de madeiras como cacheta, cajarana e canela.

“Ele era um computador de modas e versos”, como definiu o músico Oswaldo Rios. O documentário revela como o Mestre, que aprendeu a tocar aos nove anos observando o pai e o avô, tornou-se um guardião de saberes ancestrais. Através de seus olhos, o espectador é conduzido pelo Rio dos Patos e pelas comunidades caiçaras, onde o fandango não era um “show”, mas uma extensão do trabalho na roça e do pagamento de promessas a São Gonçalo.

A obra conta com a expertise de nomes renomados da música paranaense. A direção musical é assinada por Oswaldo Rios, com trilha original de Rogério Gulin (ambos do grupo Viola Quebrada), músicos que conviveram e registraram o legado de Leonildo em estúdio ainda nos anos 90. A montagem de Yanko del Pino e Frank de Castro sintetiza as mais de 200 horas de material digital em uma narrativa sensível e antropológica de 72 minutos.

O lançamento póstumo reforça a urgência de preservar as vozes das comunidades tradicionais. Além da exibição na capital paranaense, houve um pré-lançamento na UFPR-Litoral em Matinhos (novembro de 2025) e um lançamento especial em Guaraqueçaba no dia 11 de abril, em respeito e deferência ao território onde as mãos de Mestre Leonildo moldaram a madeira e o ritmo que define a identidade do litoral sul do Brasil.

Lançamento do documentário “Mestre Leonildo, sapateando e valseando a vida”.

Quando: 18 de abril de 2026, às 19h.

Onde: Cinemateca de Curitiba – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco.

SINOPSE

“Mestre Leonildo, sapateando e valseando a vida” é um documentário de longa metragem socioantropológico cultural, captado e finalizado em digital, ao longo de mais de 20 anos, que narra, através do fandango, num dos biomas de mata atlântica mais preservadas do Brasil, a relação de um autêntico caiçara que preserva toda sua ancestralidade, com seu modo de vida, sua relação com o meio ambiente e a arte. O filme busca mostrar a realidade de Leonildo Pereira, carismático tocador de rabeca, viola, conhecedor profundo das modas fandangueiras, batidas e valsadas, morador de Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná, que alimenta o corpo com as coisas da terra e do mar, e a alma com a arte de construir instrumentos, com a dança e com a música.

FICHA TÉCNICA RESUMIDA

Direção e Roteiro: Geraldo Pioli

Produção: Carla Pioli

Diretor Musical: Oswaldo Rios

Trilha Original: Rogério Gulin

Edição/Montagem: Yanko del Pino e Frank de Castro

Duração: 72 minutos

Apresentação: Pioli Produções e Cooperativa Cinema & Mídias Digitais

O projeto é uma realização da Pioli Produções em parceria com a Cooperativa Cinema & Mídias Digitais. A produção foi viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, com recursos do Ministério da Cultura – Governo Federal, e apoio da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, via Cultura Paraná e PrFilm Commission.