“O Melhor Show do Mundo… na minha opinião” traz o palhaço Ritalino ao Litoral

Apresentações acontecem em escolas das sete cidades da região e em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná também espaços públicos

Fotos: Fábio Alcover

O espetáculo “O Melhor Show do Mundo… na minha opinião”, do ator Tiago Marques, inicia uma nova circulação pelo Litoral do Paraná, com apresentações nos sete municípios. O projeto, viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, combina ações em escolas públicas com sessões abertas ao público, ampliando o acesso à arte em diferentes territórios.

Embora parte da circulação aconteça no ambiente escolar, é nas apresentações abertas que o público em geral poderá vivenciar a experiência completa da palhaçaria de Ritalino.

As cidades de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná recebem sessões gratuitas, levando o espetáculo a espaços públicos e aproximando ainda mais a comunidade do teatro.

“O espetáculo estreou em 2013 e já conseguimos viajar por muitos estados e cidades do Brasil com ele. É uma grande satisfação poder levar essa brincadeira de palhaço a tantos lugares, em busca do riso, um riso leve e conjunto”, destaca Tiago Marques.

“Agora tivemos a oportunidade, com essa circulação, de chegar a cidades circunvizinhas a Londrina que, embora próximas, nem sempre estão nos circuitos de espetáculos. E também ao litoral paranaense, que para nós londrinenses costuma ser destino de praia e desta vez, vamos para mostrar nosso trabalho. É um prazer fazer esse trajeto, sobretudo com risos na mala.

A circulação percorrerá todas as cidades do litoral paranaense. Em Antonina, Guaraqueçaba, Morretes e Paranaguá, as apresentações acontecem em ambiente escolar, promovendo o acesso de estudantes à linguagem da palhaçaria. Já em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, o público poderá conferir sessões gratuitas e abertas, levando o espetáculo a espaços públicos e ampliando o contato da comunidade com a experiência completa do teatro de Ritalino.

O riso como encontro

Inspirado na tradição do palhaço de picadeiro, o espetáculo se constrói a partir de números cômicos que se transformam a cada apresentação. Ritalino, um vendedor de pipoca, não quer exatamente estar em cena, seu objetivo é simples: vender pipoca e deixar o tempo passar. Mas é justamente nesse desencontro entre intenção e ação que nasce a comicidade.

Fracassado como artista e profundamente humano, o personagem estabelece uma relação direta com o público, que deixa de ser espectador passivo para se tornar parte ativa do jogo cênico. A cada reação, o espetáculo se reinventa, revelando uma dramaturgia aberta, baseada na escuta e no improviso.

Em determinado momento, o palhaço retoma sua função de vendedor, embaralhando as fronteiras entre arte e cotidiano. É nesse território híbrido que o riso emerge espontâneo, coletivo e próximo.

Trajetória do artista

Formado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em Artes da Cena pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde atualmente cursa doutorado, Tiago Marques dá vida ao Palhaço Ritalino há mais de 15 anos.

Com cinco espetáculos em repertório, o artista desenvolve uma trajetória sólida na palhaçaria contemporânea, transitando entre teatros, ruas, escolas e festivais no Brasil e no exterior. Seu primeiro solo, “O MELHOR SHOW DO MUNDO… na minha opinião”, estreou em 2013 e se tornou uma de suas obras mais longevas.

Ao longo da carreira, participou de residências artísticas internacionais, como a formação na escola CAL Clown, em Barcelona, e realizou turnês pela Europa, passando por cidades da Espanha, Portugal, França e Luxemburgo.

Entre seus trabalhos mais recentes estão “In Concertina”, com direção de Ricardo Puccetti (Lume Teatro), além de criações como “O AstroLábia”, “O Carteiro” — indicado ao Prêmio Gralha Azul — e “Ritalino e o Quinteto Incompleto”, contemplado pelo Prêmio do Humor.

Durante a pandemia, também expandiu sua atuação para o ambiente digital, produzindo conteúdos online e mantendo viva a presença do palhaço junto ao público.

A circulação pelo litoral paranaense reafirma esse percurso: um trabalho que se reinventa a cada encontro e que aposta no riso como ferramenta de conexão e pertencimento.

Apresentações abertas ao público

Matinhos

09/04 – 19h30

Calçadão Central

Guaratuba

10/04 – 15h e 19h

Largo do Carioca

(em caso de chuva: Auditório da Secretaria de Cultura)

Pontal do Paraná

11/04 – 16h

Casa de Cultura Primavera

12/04 – 16h

Terminal de Embarque de Pontal do Sul

(em caso de chuva: Casa de Cultura Primavera)