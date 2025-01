Dono de lanchonete em Guaratuba é preso por atirar em idosa

Delegado Gabriel Fontana

Áudio do delegado

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na sexta-feira (3), um homem, de 30 anos, por tentativa de homicídio após disparar contra uma mulher, de 69 anos, durante uma briga generalizada em sua lanchonete na avenida Guanabara, no bairro Coroados, em Guaratuba.

“O tumulto envolveu dois grupos: amigos do dono do estabelecimento e clientes. Durante o desentendimento, o pai do proprietário fechou a porta para evitar mais danos ao local, mas um dos envolvidos, de 36 anos, chutou e quebrou a porta de vidro”, explica o delegado Gabriel Fontana.

Em meio à situação, o dono do estabelecimento, que possui registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), pegou uma arma e disparou em direção à multidão. O tiro atingiu uma mulher na costela. Ela foi socorrida e encaminhada à Pronto Socorro Municipal, atendida, e depois liberada, sem risco de morte.

O proprietário do estabelecimento foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema penitenciário. O autor do dano qualificado pagou fiança e responderá em liberdade.