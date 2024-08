Homem é encontrado morto e amarrado em Guaratuba

Imagem ilustrativa

Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (7), no Balneário Coroados, em Guaratuba.

Uma moradora da região passeava com seu cachorro nas proximidades de casa, quando, por volta das 11h40, viu o corpo de um homem caído em uma mata.

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao local, constatou que o homem já estava sem vida. O corpo apresentava sinais de violência, com as pernas amarradas e várias escoriações. As primeiras informações dão conta que o homem, com idade entre 20 e 30 anos, tinha tatuagens.

Polícia Civil, equipe de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para realizar os procedimentos de praxe. Trata-se do 11º homicídio do ano em Guaratuba.