Mauricio Lense e equipe começam a combater os alagamentos em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Na madrugada desta quarta-feira (8), novamente, uma chuva intensa provocou alagamentos em diversos pontos de Guaratuba. Logo cedo, às 5h da manhã, o prefeito Mauricio Lense foi às ruas para verificar pessoalmente a situação. O objetivo é entender o impacto real dos alagamentos e iniciar imediatamente os trabalhos necessários para mitigar os problemas.

Acompanhando o prefeito, estiveram no local a subprefeita do Coroados, Edna Castro, o secretário de Obras e Infraestrutura, José Ananias dos Santos, o secretário de Segurança Pública, Adilson Luiz Corrêa dos Santos, e o coordenador da Defesa Civil Municipal, Saint Clair Schreiber e Leite.

A equipe percorreu as áreas mais afetadas, conversou com moradores e garantiu que todos os esforços estão sendo direcionados para atender a população. Apesar da quantidade de chuva, não houve registro de desabrigados.

“Anos de abandono”

No bairro Coroados, por exemplo, as equipes já começaram a drenar ruas e limpar valetas. No bairro, acompanhado de Edna Castro e Ananias, Lense explicou que, além da falta de manutenção das ruas, a antiga administração deixou a prefeitura sem condições de realizar alguns serviços . “A prefeitura foi deixada sem nada, sem material nenhum, sem um saco de cimento, sem uma pedra sem sequer papel higiênico”, afirmou o prefeito em entrevista à Rádio Guaratuba, nesta manhã.

A nova gestão já solicitou asfalto fresado da concessionária da BR-376 e está realizando os serviços emergenciais possíveis de serem feitos, “paliativos”, como afirma Mauricio Lense.

“O abandono foi grande, foram anos de abandono, Então não é assim da noite pro dia que você consegue recuperar todo esse atraso de de serviços, o que deixaram de fazer”, disse. “Mas nós estamos monitorando”, afirmou, ao explicar que o alagamento de algumas ruas como a Rio Negro, no Coroados, não permitem acesso ao caminhão recolher o lixo”, exemplificou.

Edna Castro explicou que, além das obras emergenciais, já foram já solicitados os licenciamentos necessários para algumas intervenções ao IAT (Instituto Água e Terra), órgão ambiental do Governo do Estado. “A Subprefeitura foi entregue sem nenhuma liberação (ambiental) foi tudo apagado dos computadores, mas as máquinas estão no bairro e ela já estão trabalhando onde já pode é drenar as valas desde segunda-feira”,”, explicou.

O secretário José Ananias acrescentou outros problemas deixados pela gestão de Roberto Justus. “Veja o abandono que esse bairro sofreu pela administração anterior. O prefeito (Lense) está pedindo ao governador que nos ajude também porque a Prefeitura realmente está com deficiência de maquinário, deficiência de um monte de coisa não consegue licitar porque o o sistema da prefeitura está fora do ar”, afirmou Ananias.