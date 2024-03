Em álbum inédito, curitibano AGLoc enfoca o afrofuturismo

Músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais e contam com a participação especial de outros seis artistas

Capa do álbum OG Loc

O novo álbum do artista curitibano AGLoc tem como tema central o afrofuturismo, um movimento cultural e político, muito encontrado no cinema, música, e moda, a partir da visão de uma pessoa negra. O afrofuturismo usa elementos da fantasia e ficção científica, dois assuntos presentes no álbum do artista. “O afrofuturismo, pra mim, se trata do passado, presente e futuro. E esse movimento reflete diretamente na construção desse álbum, tanto nas letras, no visual, como em cada beat produzido”, conta.

Disponível em todas as plataformas digitais, o álbum intitulado OG Loc é composto por 15 faixas, sendo seis em parceria com outros cantores paranaenses. O artista é responsável não apenas pela composição e interpretação das músicas, mas também pela produção musical (beats) de todas as faixas. “Na produção, eu trouxe o clássico do trap criado em Atlanta. Cada música conversa uma com a outra, trazendo autoestima e confiança para quem ouvir. Espero, com esse lançamento, mostrar a minha essência e autenticidade”, afirma.

Com referências musicais como Yunk Vino, Travis Scott e DaLua, AG Loc explica que focou em explorar toda a sua musicalidade. “As minhas referências musicais são de artistas que na sua época já pensavam muito a frente de seu tempo”. Todas as músicas foram gravadas no estúdio da Faraoh Records, produtora que recentemente recebeu homenagem da Câmara de Vereadores de Curitiba, pelo trabalho realizado com diversos artistas da cidade, causando grande impacto social e cultural. “Sem o apoio da minha gravadora Faraoh Records, nada disso seria possível. Somos uma família, não tinha como dar errado”, ressalta.

Para 2024, além do álbum, o artista conta que haverão outros lançamentos, em formato de single. Além disso, estão previstos alguns shows ao longo do ano.

Álbum OG Loc

Start OG Loc Rari – feat Serginho Smith Switch Flip Tik Tok – feat Lele Passa Nada Prisão – feat WA$$EM Vrum All In A Team – feat Lele Zaza Jango – feat Vandalzin Veneno Flash Hot Spot – feat Noe Carvalho

SOBRE AGLOC

Ageu Luis, conhecido como Ag Loc, é cantor, compositor e produtor musical. Em 2023, lançou o álbum ‘Autoestima’, com 7 faixas.