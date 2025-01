Itaipu destina R$ 14 mi para projetos sociais na RMC e Litoral

Catadores e coleta seletiva estão entre os beneficiados | foto: Rubens Fraulini / Itaipu

A Itaipu Binacional celebra, nesta sexta-feira (17), a assinatura de quatro convênios nas áreas de responsabilidade social, meio ambiente e cultura, em projetos na Região Metropolitana e em Paranaguá. No total, serão investidos pela Binacional R$ 14.326.726,34.

Serão dois convênios na área de proteção a crianças e adolescentes. Com a Associação Félix, Itaipu assina o convênio “Caminhos de Cura. O projeto visa fazer o atendimento psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, bem como suas famílias, ressignificando o trauma vivido por crianças e adolescentes vítimas de violência.

O trabalho será por meio de uma abordagem multidisciplinar com intervenções terapêuticas, educação e treinamento para capacitar esses jovens à resiliência e evitar situações de risco, promovendo sua recuperação, reduzindo os sintomas de estresse pós-traumático e fortalecendo suas habilidades de enfrentamento.

O convênio é de R$ 3.187.931,14 milhões e prevê atender 1.000 crianças anualmente, além de prestar orientação jurídica a pelo menos 350 famílias por ano. Público esse das comunidades periféricas de Curitiba, outras cidades da Região Metropolitana e Paranaguá.

Já com o Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (Iecap) será lançado o Programa de Formação do Projeto Casulo, de um convênio assinado no final de 2024, também de 24 meses e no valor de R$ 4.964.405,20. O projeto é voltado para prevenção da violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes por meio de ações psicossociais para capacitação das famílias e Rede de Proteção e orientação das crianças sobre o tema.

Este projeto prevê 9.240 atendimentos a 1.540 crianças, além de 5.544 atendimentos a 924 famílias. Também serão capacitados 400 profissionais do Sistema de Garantia de Direitos de sete municípios abrangidos: Bocaiúva do Sul, Adrianópolis, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Doutor Ulysses e Tunas do Paraná. Outras 1.200 pessoas da comunidade serão capacitadas nos processos formativos com foco no tema da prevenção à violência contra crianças e adolescentes.

Coleta seletiva

Cerca de 220 catadores de 13 associações serão beneficiados pelo convênio de R$ 4.244.390 assinado com o Instituto Vozes. O objetivo é fortalecer as boas práticas em gestão de recicláveis com a inclusão socioprodutiva de catadores da região de Curitiba. Além da aquisição de equipamentos, será dada assessoria técnica para elaborar um plano de negócios que contribua com a sustentabilidade dos empreendimentos.

Orquestras de cordas

Finalmente, na área da cultura, um convênio com o Quarteto de Cordas Alberto Nepomuceno, de R$ 1.930.000,00, vai ofertar aulas gratuitas de instrumentos de cordas para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos em estado de vulnerabilidade social, dando continuidade às Orquestras Infanto-juvenis de Cordas. Serão ofertadas 600 vagas para aulas de violino, viola clássica e violoncelo.

O convênio prevê também a realização de 20 ensaios abertos, como forma de aproximar os pais do processo educativo dos filhos, além de proporcionar a aproximação da comunidade com o projeto e com a música. O projeto proporcionará a criação, a manutenção e a ampliação das escolas de música erudita no Estado do Paraná e das Orquestras Infanto-Juvenis de Cordas.