Em encontro com Lula, Ana Júlia anuncia pré-candidatura a deputada federal

Deputada estadual mais jovem da história do Paraná assume missão de fortalecer a democracia e ampliar a representação da juventude e das mulheres na Câmara dos Deputados

Foto: Ricardo Stuckert/PR

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, em Brasília, a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro anunciou nesta quinta-feira, dia 26, sua pré-candidatura a deputada federal nas eleições de 2026.

O encontro teve como pauta os desafios políticos do próximo período e a necessidade de fortalecer a base democrática no Congresso Nacional. Ao sair da reunião, Ana Júlia afirmou que assume a pré-candidatura como uma missão política e coletiva.

“O Brasil vive um momento decisivo. Não é tempo de hesitar nem de comodismo. É tempo de assumir responsabilidades históricas, disputar projeto nacional, fortalecer a democracia, garantir governabilidade e enfrentar, com firmeza, a extrema-direita qualquer ameaça de retrocesso. Aceito essa missão com honra e com o compromisso de representar o Paraná na Câmara Federal”, declarou.

Segundo a parlamentar, a decisão não é individual, mas resultado de um chamado construído com a militância, movimentos sociais, juventude, mulheres trabalhadoras e lideranças que defendem um projeto democrático e popular para o país.

“É o momento de as mulheres e a juventude fazerem a diferença na Câmara dos Deputados. Precisamos ampliar vozes, fortalecer a democracia e construir um Brasil mais justo e igualitário.”

Trajetória marcada pela defesa da educação e dos direitos sociais

Filha de trabalhadores, Ana Júlia iniciou sua militância na escola pública e ganhou projeção nacional aos 16 anos, durante o movimento das ocupações secundaristas de 2016, quando discursou na Assembleia Legislativa do Paraná em defesa da educação pública.

Bacharel em Direito pela PUC-PR, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2018, a convite do presidente Lula. Em 2022, foi eleita deputada estadual com 51.845 votos, tornando-se a parlamentar mais jovem da história do Paraná. Foi votada em praticamente todos os municípios do estado.

Na Assembleia Legislativa, consolidou um mandato com forte atuação em defesa da educação pública, dos direitos das mulheres, dos trabalhadores, da juventude, e na saúde mental.

Como é composta hoje a bancada federal da Federação PT-PCdoB-PV

PT (Partido dos Trabalhadores)

Carol Dartora: Primeira deputada federal negra eleita pelo Paraná.

Tadeu Veneri: Ex-deputado estadual em seu primeiro mandato federal.

Zeca Dirceu: Reeleito para a atual legislatura.

Elton Welter: Assumiu a vaga de Enio Verri, que renunciou para assumir a diretoria-geral da Itaipu Binacional.

Lenir de Assis: Suplente em exercício no lugar de Gleisi Hoffmann. (Gleisi Hoffmann: Presidente nacional do PT (atualmente licenciada do mandato parlamentar e poderá disputar o Senado).

PV (Partido Verde)

Aliel Machado: Único representante do PV eleito pela federação no estado